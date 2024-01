Null Kulanz bei Parksündern in Weingarten

Die Parkscheibe vergessen, nicht genug Kleingeld für den Automaten dabei oder in der Zeit verschätzt - das ist vermutlich jedem Autofahrer schon passiert. Ärgerlich ist es, wenn dann ein Zettel an der Windschutzscheibe klebt. Die Strafen für Parkverstöße können in Weingarten teuer werden. Allerdings sind sie nicht überall gleich hoch.

Strafen von 20 bis 40 Euro

„Wenn man die maximale Parkdauer auf öffentlichen Plätzen überschreitet, wird ein Verwarngeld von mindestens 20 Euro bis höchstens 40 Euro fällig“, sagt Weingartens Stadtsprecherin Sabine Weisel. Die Gebühr erhöhe sich dabei je nach Länge der Überschreitung der erlaubten Parkzeit. Eine Kulanzzeit bei gerade erst abgelaufenen Tickets gebe es in der Regel nicht.

Die Höhe der Gebühren legt der Gemeinderat fest, gesetzliche Vorschriften gibt es dazu keine. Sabine Weisel

Übrigens: Die Verwarngelder für ein abgelaufenes Parkticket sowie für das Parken ohne Schein sind identisch. Die Stadt Weingarten kassierte im Jahr 2022 Einnahmen in Höhe von 250.000 Euro durch Parkgebühren - inklusive der Verwarngelder.

Wer am Syrlin-Quartier in Weingarten parken möchte, muss für eine Stunde 1,30 Euro zahlen. (Foto: Lea Dillmann )

Widerspruch kann sich lohnen

Teurer wird es meist auf nicht öffentlichen Parkplätzen, zum Beispiel von Supermärkten. Die Betreiber der Märkte beauftragen oft private Parkraumbewirtschafter, um Dauerparker abzuschrecken und die Parkplätze für ihre Kunden freizuhalten.

Laut der Internetseite der „Verbraucherzentrale Bundesverbands“, ist die Ahndung von Parkverstößen auf privaten Grundstücken nicht durch die Straßenverkehrsordnung geregelt. Stattdessen handle es sich hier um eine Vertragsstrafe, denn: Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) von 2019 werde ein Vertrag gegenüber dem Dienstleister bereits durch das bloße Abstellen des Fahrzeugs automatisch gültig.

Allerdings nur, wenn „die Park- beziehungsweise Nutzungsbedingungen den Parkenden bekannt sind und damit auch wissentlich akzeptiert wurden“, so die Verbraucherzentrale. Dazu müssten sie beispielsweise durch Aushänge an der Einfahrt des Parkplatzes „deutlich erkennbar sein“. Ist das nicht der Fall, seien Zahlungsaufforderungen in der Regel unwirksam und können angefochten werden.

Nur einmal am Tag darf kontrolliert werden

Die Firma „Parkraumüberwachung Michel“ aus Aulendorf bewirtschaftet über 1400 Parkplätze und ist laut eigenen Angaben der größte Anbieter in der Region Bodensee-Oberschwaben. In Weingarten ist das Unternehmen für die Parkplätze in der Karlstraße beim Kaufland und im Syrlin-Quartier in der Ravensburger Straße zuständig. Genaue Zahlen möchte Inhaber Manfred Michel nicht nennen, allerdings sind die Gebühren „immer gleich hoch und in etwa mit denen der Stadt vergleichbar“, sagt er. Der „Schwäbischen Zeitung“ liegt ein Strafzettel in Höhe von 27,20 Euro vor. Eine Kulanzzeit gibt es auch hier nicht. „Sonst würden wir nie fertig werden, außerdem dürfen wir nur einmal am Tag kontrollieren“, so Michel.

Wer am Syrlin-Quartier in Weingarten kein Ticket kauft oder die Zeit überzieht, muss sich vor der privaten Parkraumüberwachung Michel verantworten. Die meisten Parkplätze betreibt aber die Stadtverwaltung selbst. (Foto: Lea Dillmann )

Private Dienstleister durchschnittlich teurer

Ein anderer großer Anbieter ist „Apcoa Parking“ mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen betreute bis vor Kurzem die Parkplätze in der Weingartener Sauterleutestraße. Ein Sprecher des Unternehmens sagt, dass die Kosten eines privaten Dienstleisters im Vergleich zu einem öffentlichen aufgrund „einer anderen Kostenstruktur“ höher ausfallen können.

30 Euro Strafe mussten beim privaten Parkraumbewirtschafter „Apcoa Parking“ für das Überziehen des Tickets in der Sauterleutestraße in Weingarten bezahlt werden. Zwischenzeitlich hat das Unternehmen den Parkplatz aufgegeben. (Foto: schwäbische.de )

Dabei erhöhe sich die Gebühr, je länger das Fahrzeug ohne Bezahlung abgestellt wird. Weiter heißt es: „Sollten Parkende ein Ticket gelöst haben und die Parkdauer überschreiten, so wird der bereits bezahlte Betrag berücksichtigt.“ Von „Apcoa Parking“ liegt der SZ ein Strafzettel mit einer Gebühr in Höhe von 30 Euro vor. Das ist laut der Verbraucherzentrale zwar etwas hoch, werde vom BGH aber noch als angemessen angesehen.