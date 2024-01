Einige Gemeinderäte der Stadt Weingarten sind aufgebracht, weil die Entwicklung der Gewerbegebiete „Hähnlehofstraße“, „Argonnenstadion“ und „Welte-Nord“ so lange dauert. Sie wundern sich, dass sich keine Unternehmen für die 3,3 Hektar große Fläche „Welte-Nord“ interessieren, obwohl sie seit September in der bundesweiten Gewerbeflächendatenbank eingestellt ist. Es herrscht auch keine Einigkeit darüber, ob die Fläche im Ganzen oder geteilt verkauft werden soll.

Nur 16 Betriebe machen bei Umfrage mit

Die Stadt hat dem Gemeinderat im Technischen Ausschuss zunächst einmal mögliche Konzepte vorgestellt, wie drei der größten freien Gewerbeflächen vermarktet werden könnten. Zuvor hatte Wirtschaftsförderin Luisa Gaa versucht, die Bedarfe bei den Unternehmen zu ermitteln, indem sie Umfragebögen ausgegeben hat. Der Rücklauf sei jedoch schwach gewesen, nur 16 Betriebe antworteten überhaupt. Derzeit würden sich 25 Firmen für ein Gewerbegrundstück interessieren, 70 Prozent davon seien Weingartener Gewerbetreibende.

Ein Blick auf die größten Gewerbeflächen in Weingarten: Welte-Nord, Argonnenstadion und Hähnlehofstraße. Sie müssen nach Meinung der Gemeinderäte schnellstmöglich entwickelt werden, auch, um Geld in die Stadtkasse zu spülen. (Foto: Alexis Albrecht )

Wie viel Fläche die Unternehmen haben möchten, sei sehr unterschiedlich. Einige bräuchten nur 150, andere bis zu 30.000 Quadratmeter. Die Ziele der Stadt seien klar: Ansiedlung zukunftsfähiger Branchen, Standortsicherung ansässiger Firmen, hohe Arbeitsplatzdichte und Kooperationen mit den Hochschulen.

Ein Handwerkerhof im „Hähnlehof West“

Im Bereich „Welte-Nord“ sieht der Abteilungsleiter des Bereichs Stadtplanung und Bauordnung, Daniel Molzberger, in erster Linie innovative Unternehmen. Auf dem 1,2 Hektar großen „Argonnenstadion“ könnte sich Gewerbe ansiedeln, das eine größere Geräuschkulisse verursacht, denn das würde dort kaum stören. Im Gebiet „Hähnlehofstraße“ könne sich die Stadtverwaltung auf den 0,8 Hektar etwas wie einen Handwerkerhof vorstellen, beispielsweise mit gemeinsamen Büroanlagen und ähnlichen Synergien.

Die meisten sind aus dem Bereich Handwerk und Handel, gefolgt von Dienstleistung, Logistik und Industrie. Luisa Gaa

Besonders die Fläche „Welte-Nord“ trieb die Gemeinderäte um. Sie wurde im September in die bundesweite Gewerbeflächendatenbank eingestellt, um interessierte Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, doch, so Molzberger: „Aktuell rennt uns da niemand die Türen ein.“ Das sei seltsam, so die Räte, wo es in der Region doch kaum mehr eine solch große Fläche am Stück gebe und die Gewerbeflächen insgesamt sehr rar gesät seien.

Vermarktungsstrategie beginnt erst richtig

„Wir hätten gern ein Unternehmen, das die ganze Fläche nimmt, aber wenn sich das nicht finden lässt, brauchen wir einen Plan B“, sagte Bürgermeister Alexander Geiger. Und der sieht so aus, die Fläche an verschiedene Firmen aufzuteilen, denn die Stadt brauche zwingend Einnahmen für das Projekt Schulneubau und -sanierung. Klar gegen eine Aufteilung spricht sich Markus Brunnbauer, Fraktionsvorsitzender der CDU, aus. Er sagte: „Wir haben das Glück, eine so große Fläche zu besitzen. Wir müssen mutig sein und ein paar Jahre warten, bis ein Unternehmen kommt, das alles nimmt.“

Viele Räte aus verschiedenen Fraktionen fanden, dass die Stadtverwaltung für die Vermarktung der großen Fläche zu wenig tue. Man müsse den Bekanntheitsgrad des Gebiets „Welte-Nord“ erhöhen. Wirtschaftsförderin Luisa Gaa beruhigte: „Das ist um Gottes Willen nicht die ganze Vermarktungsstrategie. Wir fangen gerade erst an.“ Und dann komme ja noch, so Bürgermeister Geiger, der Gewerbeflächen-Entwicklungsplan, in dem auch die Quartiere Martinshöfe und 14 Nothelfer behandelt werden.

Dieser Plan legt fest, welche Bereiche in einer Stadt künftig genutzt werden könnten, um Gewerbe anzusiedeln. Er enthält unter anderem Informationen darüber, wo Gewerbegebiete entstehen sollen, welche Art von Unternehmen ansiedeln könnten und wie dann die Infrastrutkur aussehen müsste.