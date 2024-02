Ninja-Warrior-Teilnehmer siegt in Weingarten

In der Weingartener Großsporthalle ist es am Wochenende hoch hergegangen. Der TV Weingarten hat die deutsche Meisterschaft im Doppel-Minitrampolin ausgerichtet. Für die Gastgeber sicherte sich Mara Herter eine Silbermedaille. In der Altersklasse 17+ setzte sich ein ganz bekannter Springer durch und holte sich seinen 25. deutschen Meistertitel.

Mit 27,4 Punkten landete Daniel Schmidt (Bramfelder SV) vor Simon Dobler (TG Biberach, 26,9) und Adrian Thomson (TG Münster, 26,6). Schmidt ist vor allem den jüngeren Publikum vom TV-Format Ninja Warrior bekannt. Im ZDF-Fernsehgarten ist Schmidt ebenfalls schon aufgetreten - und auf dem Doppel-Minitrampolin in Deutschland so gut wie nicht zu bezwingen.

Unterhachinger stellt deutschen Schwierigkeitsrekord auf

Dass in Weingarten die deutsche Trampolinelite zu Gast war, bewies auch Moritz Braig (TSV Unterhaching), der im Mannschaftsfinale einen deutschen Schwierigkeitsrekord aufstellte und seinem Team zum Sieg verhalf.

Vom TV Weingarten waren zwölf Athletinnen und Athleten bei der deutschen Meisterschaft dabei. Für den TV Weingarten konnten sich 12 Athleten für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren. Vier TVW-Turnerinnen starteten in der Altersklasse 15/16. Die 15-jährige Mara Herter zog mit nur 0,4 Punkten Rückstand auf den zweiten Platz ins Finale der besten acht ein. Auch Ladina Stucki schaffte als Vierte den Sprung ins Finale. Im finalen Durchgang erzielte Mara Herter 21,60 und 21,40 Punkte, Ladina Stucki kam auf 20,9 und 20,10 Punkte. Herter wurde deutsche Vizemeisterin, ihre Teamkollegin landete auf Rang drei.

Platz drei für das TVW-Team

Bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften schickte der TV Weingarten drei Teams ins Rennen. In der Altersklasse 11 bis 14 Jahre gewann das TVW-Team mit Johanna Eyrich, Lana Schreiner, Malte Gross und Floris Stucki die Bronzemedaille. In der Altersklasse 15 Jahre und älter wurden Lara Eberwein, Mara Herter, Marie Mayer und Ladina Stucki Neunte, das zweite TVW-Team mit Ben Depping, Benjamin Eyrich, Leon Lang und Madita Herter kam auf Rang 15 von 20 Mannschaften.

Die 13-jährige Johanna Eyrich zeigte im Finale der Altersklasse 13/14 Nerven und kam nach einem Fehler auf Rang acht. Floris Stucki und Malte Gross kamen in dieser Altersklasse auf die Ränge vier und fünf. Ben Depping wurde bei den Jugendturnern 15/16 Siebter.

Benjamin Eyrich und Leon Lang trafen in der Altersklasse 17+ unter anderem auf den Hamburger Daniel Schmidt. Bei ihrer ersten deutschen Meisterschaft zeigten die beiden Weingartener noch einige Fehler. Eyrich wurde 18., Lang kam auf Platz 21.

Ein Heimsieg beim Deutschland-Cup

Einen Tag später gab es an selber Stelle den Deutschland-Cup auf dem Doppel-Minitrampolin. Tabea Schlei siegte in der AK 9/10, Matvij Balitskyi wurde bei den Jungs Vierter. Eine Altersklasse darüber gab es Bronze für Ben Maigler, Vierter wurde Lian Dauti. Bronze sicherte sich auch Caroline Eyrich (AK 13/14). Bei den Jugendturnern 15/16 wurde Noah Härter Vierter, während sich Kilian Eberwein in der Herrenklasse auf Rang fünf setzte. Fee Lechelt wurde bei den Damen Neunte.