Der 43. Nikolausmarkt in Weingarten ist am Donnerstagabend von Oberbürgermeister Clemens Moll und natürlich dem Nikolaus samt Knecht Ruprecht eröffnet worden. Schon den ganzen zwar kühlen, aber sonnigen Tag, konnten die Besucher auf dem Löwenplatz an 44 Hütten Weihnachtsartikel kaufen, essen und trinken. Abends wurde es dann richtig voll, sodass ein Durchkommen manchmal zur Herausforderung wurde.

Bis zum Sonntag um 18 Uhr wird der Markt gehen. Immer wieder ist der Nikolaus unterwegs, um Kinder zu beschenken, außerdem werden verschiedene musikalische Darbietungen zu hören sein. Zwei Schafe und ein Lamm bevölkern den Streichelzoo. Wer nach 20 Uhr (so lange geht der Markt am Freitag und Samstag) noch weiterfeiern möchte, der kann in der Almhütte im Stadtgarten vorbeischauen.