„Die Kinder sagen mit den Augen danke“, erzählt Ralf Kees. Er beschenkt seit mehr als 30 Jahren in Weingarten auf dem Nikolausmarkt und dem Adventsmarkt in der Unteren Breite die Kinder. Bis vor Corona war er auch noch Marktmeister. Obwohl er das Amt abgegeben hat, ist er die vier Tage vom 7. bis 12. Dezember von morgens bis abends auf dem Markt. Allein schon, weil er die Bühnenmoderation übernimmt und sich um die Musik kümmert. Mit seiner Frau Manuela packt er im Vorfeld jährlich rund 750 Säckchen für die Kinder. Nur eins, das will er nicht: ein „Erziehungsnikolaus“ sein.

Weihnachtsmannkostüm geht gar nicht

Mit 1,90 Metern, einem Bart und einer dunklen, rauchigen Stimme, gibt der 57-jährige Ur-Weingartener Ralf Kees einen perfekten Nikolaus ab. Das dachten sich vor mehr als 30 Jahren wohl auch die damaligen Organisatioren des Nikolausmarktes. Kees sagt: „Zuerst habe ich auf dem Markt mit der Drehorgel Musik gemacht. Man hat damals Studenten als Nikoläuse für die Kinder engagiert. Die kamen aber im Weihnachtsmannkostüm, was ich unmöglich fand.“ Das habe er bei den Organisatoren auch kungetan und schwupps - schon sei er der neue Nikolaus gewesen. Genauso schnell war er auch Mitglied im Nikolausmarkt-Ausschuss, einem Gremium, das sich um die reibungslose Umsetzung des Marktes kümmert. Veranstalter ist das Stadtmarketing Weingarten.

Gleich zu Beginn übernahm Ralf Kees die Aufgabe, die Kindergartenkinder zu beschenken, die für ihn sangen und Gedichte aufsagten, was sie auch heute noch tun. Der restliche Teil, wie die Eröffnung des Marktes und den Auftritt am Samstag für alle anderen Kinder, ging erst einige Jahre später in seine Verantwortung über.

Gleichzeitig entwickelte er den Markt mit seinem damaligen Team zu dem, was er heute geworden ist: „Eine der Top-Fünf-Veranstaltungen in Weingarten, würde ich sagen.“ Aus der Bevölkerung gebe es für Events dieser Art aber auch einen „wahnsinns Rückhalt“. Auf die Stadtvewaltung habe er sich ebenfalls immer verlassen können.

Familie Kees packt 750 Nikolaus-Säckchen

Und auf seine Familie, denn die sieht ihn in den Tagen vor, während und nach dem Nikolausmarkt kaum. Sie hat sich vielmehr an seinem Nikolaus-Dasein beteiligt. So packt er mit seiner Frau Manuela in vielen Stunden rund 750 Säckchen mit Leckereien für die Kinder. Ein paar Mal hat seine heute 25-jährige Tochter Jessica den Knecht Ruprecht gegeben, seit einigen Jahren ist das die Aufgabe seines Sohnes Michael Kees (17 Jahre). Der könne es sich heute schon vorstellen, ihn eines Tages als Nikolaus zu beerben. Denn so viel Arbeit die Darstellung des Mannes mit der roten Mitra auch ist, so viel Freude mache sie auch.

Nikolausmarkt Weingarten Wann kommt der Nikolaus? Der Nikolaus übergibt am Donnerstag und Freitag Kindergartengruppen Säckchen mit Leckereien. Am Samstag um 14.30 Uhr beschenken er und Knecht Ruprecht alle Kinder, die zu ihm auf den Löwenplatz kommen.

Ralf Kees: „Das Strahlen der Kinderaugen macht mich glücklich. Sie sind stolz, wenn sie etwas vom Nikolaus bekommen, auch wenn viele erst einmal Angst haben.“ Da seien sie bei ihm aber an der falschen Adresse, denn er sei nicht dazu da, die Erziehungsfehler der Eltern auszubügeln und die Kinder zu kritisieren. Er sei ein Nikolaus, der zu den Kindern hält. Wer den Kindern im Beisein anderer ihre Fehler aufliste, würde sie bloßstellen. Sein Knecht Ruprecht habe daher auch noch keinem Kind die Rute gegeben - Erwachsenen aber durchaus. Kinder, die sich partout nicht zu ihm auf die Bühne trauen, um ihr Geschenk abzuholen, beschenkt er später kurzerhand an weniger exponierter Stelle.

Verschlossene Türe macht Nikolaus fertig

Die wäre ihm beim Nikolausmarkt 2022 auch lieber gewesen, dann da geschah ein kleines Unglück. Er und Knecht Ruprecht ziehen sich stets im Standesamt um, einen Schlüssel besitzt Kees für diese Tage. Doch dann, kurz vor seinem Samstags-Auftritt, stand er mit seinem Sohn vor einer verschlossenen Glastüre, dahinter die Kostüme. Kein Schlüssel passte. „Wir haben sogar den Feuerwehrkomandanten hergerufen, der keine andere Methode gefunden hätte, als die Glastür zu zerschlagen. Aber wer hätte das dann gezahlt?“ Mittlerweile habe er den Kindern erzählt, dass sich der Nikolaus aufgrund eines Unfalls verspätet. Zwei Stunden lang machten sich sämtliche Kompetenzträger daran, die Türe zu öffnen: erfolglos.

Ralf Kees in Aktion. Das Kostüm hat ihm Frau Manuela Kees auf den 1,90 Meter großen Leib geschneidert. (Foto: Stadtmarketing Weingarten )

Schließlich beschenkte Kees die Kinder in Zivil und kündigte den Nikolaus für den Tag darauf an. „Später hat mich ein Erwachsener gefragt, ob es mir nach dem Unfall wieder gutgehe“, erzählt Kees und schmunzelt. Grund für die verschlossene Tür im Standesamt war übrigens eine neu eingestellte Putzfrau, die ihre Arbeit nur allzu sorgfältig machte und alle Türen verschloss.

Engagements in Hülle und Fülle

Apropos Arbeit: Ralf Kees begnügt sich nicht nur mit seinem Nikolaus-Dasein, er kümmert sich mit einem Team auch um das Kasperle für Erwachsene beim Welfenfest, engagiert sich im Vorstand des Jugendclubs und in der Laienspielgruppe der Plätzler. In der Zunft ist er „Zeit meines Lebens“. Für die Mitgliedskinder spielt er ebenfalls den Nikolaus. Und beim Adventsmarkt in der unteren Breite. Den Nikolaus, den wolle er so lange machen, wie er kann - auch, wenn seine Nachfolge schon geklärt scheint.