Es war eine neue Kombination von Kinderolympiade und Kunsthandwerkermarkt am vergangenen Samstag in Weingarten — und sie scheint funktioniert zu haben. Mit 350 Anmeldungen wurde die Olympiade von den Kindern so gut angenommen wie schon in den Vorjahren, so Selina Müller, Geschäftsführerin des Stadtmarketings. Nur, dass sie dieses Mal zusammen mit dem „Supersamstag Herbst“ in der Innenstadt veranstaltet wurde.

Das Wetter passte

Zusammen mit dem Trommlerkorps des Gymnasiums Weingarten schritten die Kinder um 9 Uhr zur Eröffnung der 22. Kinderolympiade. An 13 Stationen von der Kirchstraße bis zum Löwenplatz konnten sich die Kinder austoben, während die Eltern durch den Kunsthandwerkermarkt bummeln konnten. Der habe dadurch mehr Besucher als sonst angezogen, so Müller:

Bisher haben uns nur positive Rückmeldungen für das Konzept erreicht. Selina Müller

Da sie eine Veranstaltung dieser Art mit ihrem neuen Team des Stadtmarketings bisher noch nicht durchgeführt habe, sei sie im Vorfeld entsprechend nervös gewesen.

Das gute Wetter stand ihr bei, außerdem einige Vereine, die verschiedene Speisen und Getränke anboten. Auf einer Bühne auf dem Löwenplatz traten über den Tag verteilt verschiedene Sänger auf. Die Schaukampftruppe „Feder und Schwert“ schmolz in ihrer mittelalterlichen Kleidung vermutlich dahin, die Recken und Burgfräuleins traten dennoch wacker an unterschiedlichen Schauplätzen gegeneinander an.

Weltmeister im Feuerschlucken überzeugt

Der Kunsthandwerkermarkt sei gut besucht gewesen, sagt auch das Team von Holzkunst Schwerzi aus Weingarten. Besonders viel sei während der Kinderolympiade los gewesen, danach habe der Strom der Besucher allerdings etwas zu früh nachgelassen. „Wenn etwas in Weingarten los ist, bin ich immer dabei. Werbung für mich ist es auf jeden Fall, auch wenn ich mal nicht unmittelbar daran verdiene“, so Holzkünstler Sven.

Auch die Einzelhandelsgeschäfte und teilweise die Cafés schienen sich eher auf den Vormittag fokussiert zu haben, denn sie schlossen schon gegen 16 Uhr, während die Verkäufer des Kunsthandwerkermarkts noch bis 18 Uhr die Stellung hielten. Obwohl danach nicht mehr viele Menschen unterwegs waren, versammelte sich doch eine ansehnliche Traube um den Weltrekordhalter im Feuerschlucken aus Bregenz, Egon Rusch, der das Feuer nicht nur zu verschlingen schien, sondern — zur Freude zahlreicher Kinder — auch riesige Flammen spie. Er verpasste dem „Supersamstag Herbst“ einen hitzigen Abschluss.