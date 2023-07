Neue Servicestation für Fahrräder in Weingarten

Ob kleinere Reparatur oder zu geringerer Luftdruck: Eine neue, kostenlose Servicestation neben dem Zebrastreifen am Löwenplatz in Weingarten hält die gängigsten Werkzeuge für Fahrräder und andere Reifen bereit. Wer seinen Reifendruck überprüfen möchte, findet eine Luftpumpe mit Universaladapter für alle gängigen Ventile. Damit die Reparatur leichter von Hand geht, wird das Rad am oberen Teil der Station mit dem Sattel an zwei Haltestangen aufgehängt. Über das neue Angebot freuen sich auch (von links, Foto: Stadt Weingarten) Bürgermeister Alexander Geiger, Fachbereichsleiter Jens Herbst, Anke Martin und Gerhard Wirbel (Bürgerstiftung) sowie Lucas Grimm vom Fahrradladen BICI, der sich um die Wartung kümmern wird.