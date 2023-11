Die neue Poststelle in der Ettishofer Straße 29 in Weingarten scheint gut anzukommen. Dort hat die Deutsche Post in Fikret Özdedeoglu, dem Betreiber des „Kale-Großhandels“, einen neuen Partner gefunden. Seit rund fünf Monaten können Bürger hier mit allen Postgeschäften zu geschulten Mitarbeitern kommen, nachdem die Poststelle am Postplatz ihre Pforten geschlossen hatte.

Mehr Kunden vor Weihnachten erwartet

„Wir haben in den vergangenen fünf Monaten etwa 11.000 Kunden bedient“, sagt Özdedeoglu. Der war bisher auf den Verkauf von Gastronomieartikeln spezialisiert. Um die neue Dienstleistung anbieten zu können, habe er mit seinen zwei Angestellten eine Weiterbildung gemacht.

„Bisher musste ich keine neuen Leute suchen, wir kommen gut mit der zusätzlichen Belastung klar“, so Fikret Özdedeoglu. Das könne sich aber bald ändern, denn: „Gerade in der Vorweihnachtszeit rechnen wir nochmal mit deutlich mehr Kunden“, sagt er. Dann könne sich der Betreiber vorstellen, mehr Personal einzustellen.

Vertrag auf ein Jahr befristet

Die Postgeschäfte würde Özdedeoglu auch weiterhin gerne anbieten. „Der Vertrag mit der Deutschen Post ist aber auf ein Jahr befristet“, sagt er. Eine Verlängerung sei jedoch reine Verhandlungssache. Die Post selbst sei vor einem halben Jahr auf ihn zugekommen, nachdem der bisherige Standort im Kiosk am Postplatz 4 Ende Januar schließen musste. Grund dafür war die Insolvenz des Kiosk-Betreibers.