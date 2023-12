Nach etwa einem Jahr steht im Schinderhannes in Weingarten wieder ein Pächterwechsel an. Ab Anfang 2024 kümmert sich Bernadet Florescu mit ihrem Mann Claudiu um die Geschicke des Bistros in der Liebfrauenstraße 37. Die Weingartenerin möchte rumänischen Flair in den Schinderhannes bringen und einen Mittagstisch anbieten.

18 Jahre in der Gastronomie gearbeitet

„Ein kleines Café oder eine Bar zu führen, das war schon immer mein Traum“, sagt Bernadet Florescu. 18 Jahre lang hat sie selbst in der Gastronomie gearbeitet und dachte schließlich: „Wenn ich jetzt nicht etwas Neues versuche, dann werde ich es wohl nie machen. Das ist der Moment.“

Die 35-Jährige wird von ihrem Mann Claudiu Florescu unterstützt und möchte das Schinderhannes-Team vergrößern. Unter anderem wird eine Köchin aus Ungarn hinzustoßen, die die Speisekarte mit ungarischen Spezialitäten ergänzen wird. Die Burger, die es beim vorigen Pächter Cem Dogan und seinem Koch Christoph Dorn, gab, möchte die Familie Florescu beibehalten. Genauso wie den Schwerpunkt auf frischer, regionaler Küche.

Studenten und Unternehmensführer kommen

„Wir möchten einfach wieder frischen Wind in den Schinderhannes bringen - ein Bistro mit rumänischem Flair“, sagt die Pächterin. Innen soll es etwas heller werden, aber nicht komplett anders. Sie hofft auch darauf, dass die Zusammensetzung der Gäste bleibt wie bisher, denn es ziehe sowohl Studenten als auch Unternehmensführer in den Schinderhannes.

Mottoabende - beispielsweise ein Lángos-Abend - sind genauso geplant wie regelmäßige Spezialangebote mit rumänischen und ungarischen Gerichten. Es soll einen Mittagstisch mit zwei bis drei Gerichten von 11.30 bis 14 Uhr geben. Wöchentlich ändert sich die Karte.

Wenn das ankommt, behalte ich den Mittagstisch natürlich bei, sagt die 35-Jährige.

Geöffnet hat der Schinderhannes unter der Woche außerdem von 17 bis 24 Uhr, am Wochenende bis 2 Uhr. Es werden weiterhin immer wieder Bands live auftreten.

Zwei Vollzeitjobs sind einer zu viel

Das ist auch der Tipp, der Cem Dogan der neuen Pächterin geben würde: Die Live-Musik sollte bleiben, denn das gebe es kaum noch in Restaurants oder Bars. Er sagt: „Selbst die, die am Anfang ein bisschen grimmig geschaut haben, waren super gelaunt, als die Musik lief.“

Der 26-Jährige hatte den Schinderhannes im November 2022 übernommen, nachdem er schon lange im Team dabei war und immer wieder ausgeholfen hatte. Das Konzept der regionalen und frischen Küche sei bei den Gästen gut angekommen, sagt er.

Seinen Vollzeitjob als Zerspanungsmechaniker gab er aber nie auf und so sei die doppelte Belastung schließlich zu viel gewesen. „Das kann man für eine gewisse Zeit machen, aber irgendwann geht man auf dem Zahnfleisch“, so Dogan. Er werde aber nach wie vor in den Schinderhannes gehen, jetzt eben vor, statt hinter der Theke. Koch Christoph Dorn hat es wegen der für Köche derzeit offenbar besseren Arbeitsbedingungen in die Schweiz gezogen.