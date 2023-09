Neue Kurse an der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung starten

Im Herbst 2023 starten zwei neue Kurse an der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung (AWW) der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PHW). Das Angebot richtet sich laut Pressemitteilung an Menschen, die in unterschiedlichen Bildungsbereichen tätig sind und ihre pädagogischen Kompetenzen erweitern möchten, zum Beispiel Lehrkräfte, Kursleitende, Trainerinnen und Trainer oder Coaches. Teilnehmen können Menschen mit Berufserfahrung und einem Hochschulabschluss oder relevanter Berufserfahrung — egal welcher Fachrichtung. Im Zertifikatskurs „KitaProSprache“ können pädagogische Fachkräfte aus baden–württembergischen Kindertageseinrichtungen ihre Kompetenzen erweitern und vertiefen, um Kinder in ihrer Sprachentwicklung und Sprachbildung individuell und systematisch zu begleiten. Im Oktober startet außerdem ein Zertifikatskurs zur Montessori–Pädagogik (30 ECTS), der entsprechend der engen Verzahnung von Theorie und Praxis der Montessori–Pädagogik gestaltet ist. Für Fragen zu beiden Kursen steht die AWW auch telefonisch unter 0751/501 8153 oder per Mail an [email protected] zur Verfügung