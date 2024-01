Am 4. Januar ist auf dem Münsterplatz in Weingarten etwas passiert, das laut Polizei in der Region „sehr selten“ vorkommt: Ein Polizist hat auf einen Mann geschossen, der zwei Beamte mit einem Messer bedroht hatte. Während die Ermittlungen noch laufen, wurden neue Details zum mutmaßlichen Angreifer bekannt.

Kugel traf den rechten Unterarm

Es war kurz nach 22 Uhr, als zwei Streifenpolizisten zu einem Streit auf dem Münsterplatz hinzugerufen wurden. Sie versuchten die Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Deutschen und seiner 17-jährigen Bekannten zu schlichten. Der Mann, der wohl alkoholisiert war, zog jedoch plötzlich ein Messer und bedrohte die Beamten. Obwohl ihn die Polizisten mehrfach dazu aufforderten, legte er die Waffe nicht nieder, kam hingegen immer weiter auf die Beamten zu.

Auch ein Warnschuss hatte den 26-Jährigen nicht aufhalten können, sodass sich ein Polizist dazu entschied, zwei Schüsse auf den mutmaßlichen Angreifer abzugeben. Einer traf ihn in den rechten Unterarm, ein anderer durchschoss ein Fenster des Max Cafés auf dem Münsterplatz.

Nur ein weiterer Schusswaffeneinsatz

Nun ermittelt das Landeskriminalamt (LKA) in Ravensburg und die Kriminalinspektion in Ravensburg sowohl gegen den mutmaßlichen Angreifer als auch gegen den Polizisten, der geschossen hat. Das ist bei Schüssen im Einsatz so üblich, so das LKA. Neue Erkenntnisse zu Fragen, etwa was für ein Messer der 26-Jährige dabei hatte oder aus welcher Entfernung geschossen wurde, stehen noch aus. Das teilt Tanja Vobiller von der Staatsanwaltschaft Ravensburg mit. Es werde noch einige Wochen dauern, ehe mehr Details veröffentlicht werden können.

Oliver Weißflog, Sprecher des Polizeipräsidiums (PP) Ravensburg, sagt, dass es in den vergangenen zehn Jahren in der Region höchstens eine Handvoll Fälle gab, in denen Polizisten die Waffe gegen andere Menschen ziehen mussten. In der Geschichte des PP Ravensburg, die erst vier Jahre alt ist, gab es nur einen weiteren Schusswaffeneinsatz - und zwar 2021. Weißflog könne sich nicht mehr daran erinnern: „Ich gehe davon aus, dass er auch weit weniger spektakulär gewesen sein dürfte als der aktuelle.“ Möglicherweise habe es sich auch nur um einen Warnschuss gehandelt.

26-Jähriger ist bereits geschädigt

Wie es den beiden Polizisten geht, die beim Einsatz am Münsterplatz dabei waren, wolle er auf Rücksicht auf die Beamten nicht kommentieren. Die Vorgänge seien für die Betroffenen auch so schon belastend genug. Der angeschossene 26-Jährige ist laut Haftbefehl nun der Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung beschuldigt. Der Strafverteidiger Uwe Rung aus Weingarten wird ihn vor Gericht vertreten.

Noch am Abend, an dem die Kugel des Polizisten den jungen Mann getroffen hat, wurde er operiert, am 9. Januar ein zweites Mal. Rung: „Er gehört der Drogenszene an und hat auch Vorstrafen wegen Drogenbeschaffungsdelikten.“ Zudem habe der Mann keinen festen Wohnsitz, stammt aber aus Weingarten. Aufgrund der Verletzung, durch die der 26-Jährige schon geschädigt sei, erwartet Uwe Rung eine weitere Strafe von höchstens einem Jahr Gefängnis. Ob es überhaupt zu einer Verurteilung kommt, sei jedoch noch nicht klar.