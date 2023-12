Das Große Narrentreffen in Weingarten vom 19. bis 21. Januar 2024 findet so bald statt, dass die Plätzlerzunft, die die Veranstaltung durchführt, längst alle wichtigen Punkte geklärt haben muss. Mit 25.000 erwarteten Besuchern handelt es sich um eine der größten Veranstaltungen, die in Weingarten je ausgerichtet wurde. Die „Schwäbische Zeitung“ hat die wichtigsten Zahlen und Fakten zusammengestellt.

400.000: Rund so viel Euro wird die ganze Veranstaltung mindestens kosten. Ihre Schirmherren sind sowohl Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll als auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Ob er auftaucht, ist aber noch ungewiss, sagt Bettina Niederer, Pressesprecherin der Plätzlerzunft. Denn eine Woche zuvor besucht er bereits den Festakt anlässlich 100 Jahre Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) in Bad Saulgau.

25.000: Mit so vielen Besuchern ungefähr rechnet die Plätzlerzunft Altdorf Weingarten 1348. Da es sich um eine größere Veranstaltung als sonst handelt und die Gema eine strengere Abrechnungspolitik angekündigt hat, gab es im Vorfeld Bedenken. Das Abspielen von Musik hätte sehr viel kostspieliger werden können. Doch Bettina Niederer gibt vorsichtig Entwarnung. Die Plätzler sind optimistisch, dass sich das Thema Gema nicht so niederschlägt wie zuerst befürchtet. Man sei in guten Gesprächen.

12.000: So viele Hästräger etwa kommen zum Großen Narrentreffen. Für sie und für die Gäste wurde ein großes Netz an Sonder- und Zusatzfahrten mit den Anbietern des öffentlichen Nahverkehrs aufgebaut.

4000: So viele Übernachtungen in den Massenquartieren und Hotels der Region wurden für die Gäste gebucht. Bettina Niederer glaubt, dass es in den drei Tagen der Festzeit kein Hotelzimmer gibt, das nicht von Narren belegt ist. Günstiger ist ein Übernachtungsplatz in den Massenquartieren - darunter verstehen sich drei Turnhallen in Weingarten, in die sich die Narren mit mitgebrachter Isomatte und Schlafsack legen. „Sanitäre Anlagen stellen wir bereit und auch ein Frühstück bekommen die Gäste“, sagt Bettina Niederer.

300: Etwa so viele Schneller haben sich zur Schneller-Weltmeisterschaft in Weingarten angemeldet. Dabei geht es um den kunstvollen Umgang mit Karbatschen. Nicht alle Könner haben etwas mit der Fasnet am Hut.

160: So viel Security-Personal wird über drei Tage in Weingarten eingesetzt, um für die Sicherheit bei der Veranstaltung zu sorgen.

150: Pro Zunft werden so viele Narren von der VSAN zum Narrensprung zugelassen. Mehr Menschen würden nach Angaben den Umfang der Veranstaltung sprengen, so die Vereinigung der Zünfte selbst.

100: Das ist das Alter der VSAN und der Grund für das Jubiläum im kommenden Jahr. Am 16. November 1924 schloss sich eine länderübergreifende Gemeinschaft der Narrenzünfte zusammen. Die VSAN wurde später ins nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen.

75: Diese Anzahl an Zünften wird an den drei Tagen unterwegs sein. Sie kommen unter anderem aus den Bezirken Baar, Donau, Hegau, Hochrhein, Neckar-Alb, Schwarzwald, Bodensee-Linzgau-Schweiz und Oberschwaben-Allgäu.

50: Vor allem hauptberufliche Marktbeschicker werden so viele Bewirtungsstände aufstellen. Es wird von Waffeln bis zur Dinnete alles geben, sagt Bettina Niederer.

35: Ein Team aus so vielen Personen hat die Veranstaltung drei Jahre lang von langer Hand geplant.

27: So viele Zelte werden von Vereinen - nicht nur Narren-, sondern auch Sport- und weiteren Vereinen - bewirtet. Es werden dort vor allem Getränke angeboten. Die Zelte werden von Zeltverleihern bezogen, die als sogenannte Richtmeister auch beim Aufstellen helfen. Es gebe sogar ein Zirkuszelt und ein Lkw, der zur Bar umfunktioniert wird.

24: So viele Vorführungen finden in den drei Festtagen statt. Beispiele dafür sind unter anderem der Badjöggel- und Nüsslertanz der Wylägerer Fasnachtsgesellschaft oder das Kißlegger Fasnetsspektakulum mit Hudelmusik und Fanfarenzug.

15: Zur Sicherheit werden so viele Absperrungen in der Stadt aufgebaut. Dem zugrunde liegt ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept.

Empfohlene Artikel Schriftführer klärt auf So läuft die Wahl um das VSAN-Präsidentenamt ab q Bad Waldsee

14: Bei der „Närrischen Jagd“ gibt es so viele Stationen. Dabei handelt es sich um eine multimediale Schaufensterausstellung, die gleichzeitig eine Schnitzeljagd für Kinder ist. Es geht dabei um die am Narrentreffen gezeigten Heischebräuche, die in zehn Sprachen erklärt werden.

12: Viele Menschen müssen auch viele sanitäre Anlagen besuchen. Also werden 12 Toilettenwagen, mobile Urinale und mobile Toilettenkabinen aufgestellt.

6: Für die bessere interne Organisation wurden so viele Themenbereiche zur Vorbereitung des Events entwickelt. Sie heißen: Koordination allgemein, Programm & Narrensprünge, Technik & Logistik, Medien & Sponsoring, Festbüro & Quartiere, Verpflegung & ÖPNV.

3: Das ist die Anzahl der Narrensprünge in den drei Tagen. Der große Narrensprung am Sonntag ist den Zünften der VSAN vorbehalten. Noch ein Narrensprung, ein kleinerer, ist darum am Freitag geplant. Denn auch viele derjenigen Zünfte, die nicht zur VSAN gehören, unterstützen die Plätzler laut Bettina Niederer stark. Am Samstag wird ein Narrensprung für die Zünfte aus der Landschaft Oberschwaben-Allgäu veranstaltet. Hintergrund: Einige der größten Zünfte der VSAN kommen von dort, nicht alle Hästräger können aber beim großen Narrensprung dabei sein.

2: Es wird diese Anzahl an Ausstellungen geben. Die Wanderausstellung „Narrenzeit - Kulturerbe Fasnacht im Wandel“, die am 3. Januar im Weingartener Schlössle beginnt sowie die Ausstellung „Närrische Plakatkunst im Spiegel ihrer Zeit“ in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Weingarten. Sie beginnt am 6. Januar.