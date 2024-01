Lediglich gelbe Markierungen und ein kleines zerbrochenes Fenster erinnern an das, was in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Weingarten geschah. Ansonsten scheint an diesem Donnerstagmorgen auf dem Münsterplatz unweit von der Basilika alles wie immer. Ein paar Passanten gehen vorbei, das Max Café ist gut gefüllt.

Dabei ist es nicht einmal zwölf Stunden her, dass mitten in der Stadt die Polizei Schüsse abfeuerte und ein Mann verletzt wurde.

Mann soll betrunken gewesen sein

Gegen kurz nach 22 Uhr wurden zwei Streifenpolizisten wegen einer Auseinandersetzung auf den Platz gerufen. Vor Ort trafen sie auf einen 26-Jährigen Deutschen und seine 17-jährige Bekannte. Die Polizisten versuchten, den Streit zwischen den beiden zu schlichten. Doch der mutmaßlich alkoholisierte Mann soll plötzlich ein Messer gezogen haben. So steht es in einem Bericht des Landeskriminalamtes (LKA) in Stuttgart, das nun in dem Fall ermittelt. Das ist üblich, wenn Polizisten im Einsatz schießen.

Der Mann soll trotz mehrfacher Aufforderungen der Beamten das Messer nicht abgelegt haben. Vielmehr sei er damit weiter auf die Beamten zugegangen. Daraufhin gab einer der Polizisten einen Warnschuss ab. Der aber soll den Mann nicht davon abgehalten haben, weiter mit dem Messer in der Hand auf die zurückweichenden Polizisten zuzugehen. Deshalb entschied sich einer der Beamten dazu, seine Waffe auf den mutmaßlichen Angreifer zu richten und zwei Schüsse abzufeuern.

Projektil landet im Max Café

Ein Schuss traf 26-Jährigen nicht lebensgefährlich am Arm, ein weiterer verfehlte ihn und traf eine Fensterscheibe des Max Cafés. Das Fenster ist aber so klein, dass es nicht komplett zersprungen ist. Ein Klebestreifen hält die Glassplitter noch zusammen. Das Projektil landete im Ladeninneren. Das sammelte die Spurensicherung des Kriminaldauerdienstes noch in der Nacht ein.

Einsatzkräfte untersuchen den Tatort. (Foto: David Pichler/dpa )

Der Betreiber des Cafés, Maximilian Sedelmayr, wurde in der Nacht des Geschehens gegen 2.30 Uhr von der Polizei hinzugerufen, wie er erzählt. Er schloss den Laden für die Beamten auf. „Es ist schade, dass der Platz wegen einer solchen Nachricht in den Mittelpunkt gerückt wird“, sagt Maximilian Sedelmayr. Überrascht sei er darüber allerdings nicht. Es spiegele das aktuelle Zeitgeschehen wider. „Erschreckend, dass es auch hier ankommt.“

Maximilian Sedelmayr betreibt das Max Café am Münsterplatz in Weingarten. (Foto: Lea Dillmann )

Spricht man die Gäste von Maximilian Sedelmayr an diesem Morgen auf den Fall an, weiß so gut wie keiner davon. Wiltrud Heiss, die auf Heimatbesuch in Weingarten ist, lässt sich von dem Vorfall aber nicht beunruhigen. „Wenn es einmal passiert und dann noch in der Nacht, hat das keine Relevanz für mich“, sagt die 60-Jährige. „Wichtig wäre, dass sich der Fall klärt.“

Angst und Rückzug seien für sie nun die falschen Reaktionen. Viel wichtiger sei es, dass die Stadt auch nachts wieder mehr belebt werde, durch Kneipen und mehr Licht. „Das würde mir mehr Sicherheit geben“, sagt Wiltrud Heiss. Die gebürtige Weingartenerin habe bereits ein paar Jahre in London gelebt. Dort stünden solche Fälle leider an der Tagesordnung.

Über dem Café befindet sich das Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser. (Foto: Lea Dillmann )

Über dem beschossenen Café befindet sich das Büro des FDP-Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser. Der Politiker befand sich zum Zeitpunkt des Geschehens aber in Berlin, wie sein dortiges Abgeordnetenbüro mitteilte.

Polizeibeamte in der Region greifen selten zur Waffe

Der Münsterplatz war in der Nacht für mehrere Stunden weiträumig abgesperrt. Die Kriminaltechnik hatte ein Pavillon aufgestellt, der die Spuren vor dem Regen schützen sollte. Das ist an diesem Morgen nicht mehr zu sehen. Hinterlassen haben die Kriminaltechniker aber mehrere gelbe Kreise und Striche auf dem Boden, direkt vor dem Max Café. Sie lassen vermuten, dass sich hier die Auseinandersetzung zwischen dem mutmaßlichen Täter und den Polizisten abgespielt haben muss.

Auf dem Münsterplatz in Weingarten hat die Polizei einen Mann angeschossen. (Foto: Lea Dillmann )

Der mutmaßliche Angreifer wurde laut LKA nach den gefallenen Schüssen in ein Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht operiert. In den frühen Morgenstunden sei er dann festgenommen worden. Der Mann sei bereits vielfach vorbestraft.

Dass Polizeibeamte zur Waffe greifen, kommt nicht oft vor - erst recht nicht in einer Kleinstadt wie Weingarten mit rund 23.600 Einwohnern. Das bestätigt Polizeisprecher Oliver Weißflog. Er sagt, der Schusswaffengebrauch eines Polizeibeamten gegen einen Menschen komme sehr selten vor und sei die allerletzte Möglichkeit, eine Bedrohungssituation zu beenden. Die Beamtinnen und Beamten würden hierzu speziell ausgebildet.

„Gerade bei uns in der Region ist das sehr außergewöhnlich. Das geht an den Kolleginnen und Kollegen nicht spurlos vorbei“, sagt Oliver Weißflog. Die Beamten bekommen in diesen Fällen psychosoziale Betreuung.