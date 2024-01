Der Pallottiner-Pater aus Weingarten, der eine Frau sexuell belästigt haben soll, ist von allen Ämtern in der Diözese Rottenburg-Stuttgart entbunden worden. Damit ist nach dem staatlichen nun auch das kirchliche Strafverfahren zu dem Vorfall im Frühjahr 2023 beendet, wie die Diözese mitteilt.

Der Orden wie auch der Pater selbst hätten auf Widerspruch gegen die Entscheidung verzichtet. Der Pallottiner-Orden gibt bekannt, was der Priester heute macht.

Keine seelsorgerische Aufgaben

„Von unserer Seite aus wird die jetzt vakante Stelle in Weingarten leider unbesetzt bleiben“, schreibt der Pallottiner-Orden. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart werde entscheiden, wer die Stelle künftig einnimmt.

Der abgezogene Priester soll sich eine Auszeit genommen und eine Therapie begonnen haben. „Er wird bis auf Weiteres keinerlei seelsorgerische Aufgaben übernehmen und auch nicht als Priester tätig sein - weder für die Pallottiner noch für eine Diözese“, heißt es in dem Schreiben der Pallottiner.

Lebensläufe sollen besser geprüft werden

Der Orden möchte bessere Präventionsarbeit leisten, um Vorfälle wie diese zu vermeiden, teilen die Verantwortlichen auf Anfrage mit. Es sollen die bestehenden Präventionskonzepten für die gesamte Ordensgemeinschaft wie auch für einzelne Niederlassungen überarbeitet werden. Außerdem soll der bisherige Werdegang von Priestern und deren Verhalten an früheren Einsatzorten genauer geprüft werden.

Dafür bedarf es künftig sicher einer verbesserten Kommunikation mit den Ordensoberen der jeweiligen Provinzen, die aufgrund der globalen Verbreitung der Pallottiner zum Teil andere Standards haben als bei uns üblich, so der Pallottiner-Orden.

Während der Aufarbeitung des Falls in Weingarten wurde bekannt, dass gegen den beschuldigten Pater schon vor Jahren in Kanada Missbrauchsvorwürfe erhoben wurden. Das soll laut hiesiger Diözese allerdings nicht kommuniziert worden sein, als der Priester im Januar 2023 in den Dienst der Diözese Rottenburg-Stuttgart gestellt wurde.

Auch die Diözese kündigte im August an, genauer prüfen zu wollen, ob Priester für eine Stelle geeignet sind. Konkret geht es dabei um die Praxis der „Unbedenklichkeitsbescheinigungen“. Wie die Diözese künftig Fälle wie in Weingarten verhindern möchte, konnte diese bislang nicht mitteilen.

Griff an den Po

Der Vorfall, der dazu führte, dass der Priester nun aus seinem Amt genommen wurde, liegt schon ein paar Monate zurück. Anfang März 2023 habe sich der Pater im Aufenthaltsraum der Evangelisch-Katholischen Hochschulgemeinde Weingarten gegenüber einer jungen Frau „übergriffig verhalten“, heißt es in dem Schreiben der Diözese.

Den konkreten Vorwürfen zufolge soll der Ordenspriester zwei jungen Frauen zunächst beim Billardspiel zugeschaut und dann einer der beiden plötzlich an den Po gefasst haben. Nach dem Übergriff hätten sich die beiden Frauen aus Angst eingeschlossen. Sie meldeten den Vorfall der Kommission Sexueller Missbrauch der Diözese.

Auf Empfehlung der Kommission beurlaubte Bischof Gebhard Fürst den Priester zunächst bis auf weiteres. Das Amtsgericht Ravensburg verkündete in dem staatlichen Verfahren bereits im August ein Urteil. Der Priester bekam eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro.