Kleidung ist Geschmackssache? Nicht immer. Und nicht überall. Was Kinder und Jugendliche in der Schule tragen, sorgt zum Beispiel regelmäßig für Diskussionen. Aktuell auch an der Weingartener Realschule, wie eine Mutter gegenüber Schwäbische.de berichtet. Denn die Frage, was in der Schule getragen werden kann, birgt vor allem in Familien Zündstoff.

Eine 16-Jährige, die gern bauchfrei trägt

„Nach dem Ende letztes Schuljahres ist bei uns die Situation aus verschiedenen Gründen so eskaliert ist, dass ich über das Schulamt ein Gespräch mit der Schulleitung erzwingen musste“, erklärt Christina Simonazzi. Ihre 16-jährige Tochter besucht inzwischen die zehnte Klasse der Weingartener Realschule.

Bei dem Gespräch im Sommer habe sie deutlich gemacht, dass ihrer Auffassung nach „wir Eltern zu entscheiden haben, was angemessen ist“. Doch das, wie sie sagt, „leidige Klamottenthema“ geht weiter. „Gleich in der ersten Schulwoche ging es wieder los.“

Eine Weile lang hat es die Mutter verboten

Aber der Reihe nach. „Vom Hörensagen her dachte ich immer, dass Jogginghosen und bauchfreie Shirts in der Schule tabu sind“, holt Christina Simonazzi aus. Sie habe das deshalb ihrer Tochter verboten. „Das war verbunden mit Streitereien, jeden Morgen. Irgendwann habe ich sie dann laufen gelassen.“ Und erst einmal sei nichts passiert. „Ich dachte mir, dass das wohl normal sei und sich alle so kleiden.“

Wir empfehlen Schulen, einen Konsens über eine Kleiderordnung zu schließen. Christiane Götte

Beim Elternsprechtag habe ihr der Klassenlehrer ihrer Tochter dann erklärt, dass man nicht in bauchfreien Shirts in die Schule kommen soll. „Wenn das so ein Problem ist, warum wartet man dann bis zum Halbjahr?“, habe sie sich gefragt. Darüber hinaus hätte die Familie „noch mehr Gesprächsthemen“ mit Klassenlehrer und Rektorin gehabt. Simonazzi weiß: „Meine Tochter ist ein Teenager, die trägt keinen Heiligenschein und macht auch Fehler.“

Gespräch bringt keine Lösung

Nach dem „Gipfelgespräch“ mit Schulleitung, Klassenlehrer, Elternbeirat sei das Thema Kleidung für die Mutter „durch“ gewesen. Doch im neuen Schuljahr ging es weiter. „Dem Klassenlehrer war das T-Shirt meiner Tochter zu bauchfrei, also ging es zur Rektorin. Die fand das Shirt aber okay.“ Ein anderes Mal sei die Schülerin dann wieder „zu knapp“ gekleidet in den Unterricht gekommen.

Mutter fordert Regeln

„Ich könnte wahnsinnig werden“, sagt Christina Simonazzi. „Es gibt keine Regel, die das verbietet. Uns Eltern fehlt eine klare Ansage.“ Sie könne ihre Tochter schließlich nicht jeden Morgen zum Outfit-Check ins Rektorat schicken. „Entweder es wird klar formuliert oder jeder kann kommen, wie wer will. Der Misch-Masch ist für alle nicht gut.“

Diskussion läuft deutschlandweit

Die Rektorin der Weingartener Realschule, Melita Paul, war für Fragen von Schwäbische.de am Freitag nicht erreichbar. Doch das Beispiel aus Weingarten passt zu einer bundesweiten Debatte: Der Bundeselternrat hat sich kürzlich für Bekleidungsregeln an Schulen ausgesprochen. „Wir empfehlen Schulen, einen Konsens über eine Kleiderordnung zu schließen“, sagte die Vorsitzende der Organisation, Christiane Götte, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Ein derartiger Konsens sollte dann auch in die Hausordnung aufgenommen werden.

Schule ist kein Strand und kein Club. Stefan Düll

Dann hätte ein Verstoß auch Konsequenzen. „Dann kann man Schülerinnen oder Schüler nach Hause schicken und verlangen, dass sie sich ordentlich anziehen.“ Meist gehe es dabei um „unangemessene, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung“.Vor allem Mütter sähen in Kleidungsregeln einen Vorteil, um morgendlichen Diskussionen mit ihren Kindern zu entgehen. So geht es auch der Weingartenerin Simonazzi.

Warum Lehrer Regeln ablehnen

Der Deutsche Lehrerverband hingegen lehnt feste Regeln ab. „Wir sind in Deutschland aufgrund unserer Geschichte anders auf Freiheit ausgerichtet, auf Selbstbestimmung und Mündigkeit. Eine Formulierung zu finden, die festlegt, wie lang ein T-Shirt sein darf, ist kaum möglich“, sagte Verbandspräsident Stefan Düll den Funke-Zeitungen.

Dass die Kleidung legerer, nicht mehr so formal sei, „ist ein gesamtgesellschaftlicher Trend“. Klar sei aber auch: „Schule ist kein Strand und kein Club.“

Bundesschülerkonferenz hat klare Meinung

Die Bundesschülerkonferenz hat die Empfehlung des Bundeselternrats zu einer Kleiderordnung an deutschen Schulen kritisiert. „Ich als Privatperson würde eine Kleiderordnung als Bevormundung empfinden“, sagte die Generalsekretärin Wiebke Maibaum dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Eine Kleiderordnung, oder im extremsten Fall eine Schuluniform, verlagert die Probleme sozialer Ungleichheit“, ergänzte sie. Es bleibt also im Auge des Betrachters, was wer in der Schule für „angemessene Kleidung“ hält.