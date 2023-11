Ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde in Weingarten packt aus. Er erzählt, wie Entscheidungen der Politik seiner Meinung nach zur Mehrarbeit und Überforderung in seinem Team führen.

Digitalisierung wird aufgeschoben

Es war nie das Ziel von Johannes Böhmler, in einer Verwaltungsbehörde zu arbeiten. „Ich bin Quereinsteiger“, erzählt der 26-Jährige. Eigentlich habe er Gesundheit- und Sozialmanagement studiert und danach beim Roten Kreuz gearbeitet.

Empfohlene Artikel Ausländerbehörde am Limit Flüchtlingshilfe in Weingarten droht der Kollaps q Weingarten

Anfang 2022 sei er in das Team von Sylvia Burg gewechselt. Sie leitet den Fachbereich Zentrale Steuerung, der letztlich die Verwaltung der Stadt Weingarten am Laufen hält. Johannes Böhmler ist heute Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde.

„Man merkt diesen Druck, der von Anfang an da war und der nie nachlässt“, sagt Johannes Böhmler. „Wir haben parallel das Thema Digitalisierung, was vorangetrieben werden muss.“ Sylvia Burg wollte nach eigenen Angaben Johannes Böhmler genau dafür als Schlüsselfigur einsetzen. Doch die Arbeit als Sachbearbeiter hat Vorrang.

Erfahrene Mitarbeiter wechseln Bereich

In den vergangenen Monaten seien in dieser Abteilung immer wieder Mitarbeiter gegangen. Mindestens ein Mitarbeiter habe wegen der Mehrbelastung gekündigt, weitere seien in Mutterschutz. Deshalb hatte die Stadt bis vor kurzem eine Stelle ausgeschrieben.

„Wir haben so viele Krisen miteinander bewältigt“, sagt Sylvia Burg. Nun sei aber ein Punkt erreicht, an dem sich viele Mitarbeiter fragen:

Wann haben wir denn mal wieder Normalität? Wann können wir mal wieder einen regulären Acht-Stunden-Tag machen?

„Wir haben unglaublich viele Gesetzesänderungen, die in kürzester Zeit auf uns einprasseln“, sagt Johannes Böhmler. Diese würden ihm die Einarbeitung noch schwerer machen, als sie sowieso schon sei. Er mache regelmäßig Überstunden.

Der 26-Jährige nennt ein aktuelles Beispiel. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz änderte sich zum 18. November 2023. Wie die Behörde dieses anwenden soll, darüber sei sie vom Bund nur wenige Tage vorher informiert worden.

Das frustriere auch langjährige Mitarbeiter, beobachtet Johannes Böhmler. „Die Leute, die sich über Jahre Fachwissen angeeignet haben, wechseln in vollkommen andere Bereiche“, sagt Johannes Böhmler. Das sei bundesweit zu beobachten. Dadurch fehle es aber wiederum an Experten, die nachkommende Kräfte wie ihn einarbeiten.

Kommunen fühlen sich alleingelassen

Sylvia Burg nennt ein weiteres Beispiel, das zeigt, wie es zur Mehrarbeit in ihrem Team kommt. Nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat die Bundesregierung entschieden, dass Menschen aus der Ukraine einen besonderen Schutzstatus bekommen. Das heißt, sie dürfen sich frei in Deutschland bewegen und arbeiten – im Gegensatz zu Geflüchteten aus anderen Ländern der Welt.

Das Problem, das sich hieraus ergibt: Nicht alle Ukrainer werden in Landeserstaufnahmestellen registriert. Sie können auch in die Kommune ihrer Wahl gehen und sich dort anmelden. Sie benötigen von dieser aber mitunter genauso eine intensive Betreuung wie andere Geflüchtete, mit einem Unterschied. Die Kommune hat keinen Einfluss darauf, wie viele der Ukrainer zu ihnen kommen.

In Weingarten sind laut Sylvia Burg seit Juni 2022 mehr als 800 ukrainische Geflüchtete registriert worden. Die meisten von ihnen müssten ihren Aufenthaltsstatus fast zum gleichen Zeitpunkt im kommenden Jahr verlängern. Wie die Behörde das stemmen soll, wisse sie noch nicht, sagt sie.

Hoffnung für das Amt in Weingarten

Immerhin habe sie auf die freie Stelle in der Ausländerbehörde bereits gute Bewerbungen erhalten und das von Personen, die auch die fachliche Qualifikation mitbringen würden. Für Sylvia Burg ist das ein „Licht am Ende des Tunnels“.

Auf die Frage, wie lange Johannes Böhmler noch in diesem Job durchhalte, sagt der 26-Jährige: „Ich habe mir kein Enddatum gesetzt. Ich bin auch niemand, der schnell aufgibt.“