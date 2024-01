Mit Bus und Bahn zum Narrentreffen in Weingarten

Anlässlich des großen Narrentreffens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte von Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Januar, in Weingarten fahren Busse und Bahnen in Stadt und Umland nach Sonderfahrplan - von Samstag auf Sonntag sogar vielfach die ganze Nacht hindurch. So teilt es der Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund mit.

Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB), das Land Baden-Württemberg und das Stadtwerk am See richten für dieses Wochenende zusätzliche Züge und Busse ein. Die Sonderfahrpläne werden in den kommenden Tagen in die elektronische Fahrplanauskunft eingearbeitet. Beispielsweise unter www.bodo.de, unter www.bahn.de, in der bodo-FahrplanApp oder in der App „DB Navigator“ sind dann individuelle Verbindungsauskünfte von Haltestelle zu Haltestelle möglich. Alle Sonderfahrpläne der einzelnen Linien sind zudem auf www.bodo.de im PDF-Format verfügbar.

Die Plätzlerzunft als Ausrichterin des Narrentreffens finanziert die zusätzlichen Fahrtangebote des öffentlichen Nahverkehrs mit. Alle, die eine Festplakette tragen, können daher am Samstag und am Sonntag zur Rückfahrt vom Narrentreffen die Busse ab Weingarten-Charlottenplatz sowie die Sonderzüge von BOB und SVG zwischen Aulendorf, Ravensburg und Friedrichshafen kostenlos nutzen. Für die Anreise nach Weingarten ist jedoch immer ein Fahrschein notwendig.