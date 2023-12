Weingarten

Mercedesfahrer gefährdet Radlerin

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Das Polizeirevier Weingarten bittet um Hinweise unter Telefon 0751/8036666.

Der Fahrer eines Mercedes hat am Mittwoch kurz vor 11 Uhr in der Moosbruggerstraße in Weingarten zunächst eine Radfahrerin gefährdet und im Anschluss einen weiteren Verkehrsteilnehmer mutmaßlich bedrängt. Dies teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 21.12.2023, 15:06 Von: sz