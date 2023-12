Beim Brand eines Sofas in einem Wohnhaus in der Weingartener Malerstraße sind am Mittwoch gegen 9.30 Uhr acht Personen verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Aufgrund eines technischen Defekts an einer Heizdecke geriet das Sofa, das unter einer Dachschräge stand, in Brand. Mehrere Bewohner versuchten, das Feuer zu löschen und wurden dabei durch Rauchgase verletzt. Sieben Verletzte wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, eine weitere Person wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen löschen und überprüfte sicherheitshalber den Dachstuhl auf eine mögliche Ausweitung des Brandes. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Bewohner kamen vorübergehend in einer anderen Bleibe unter.