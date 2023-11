Martin Stadtfeld spielt Bach, Beethoven und Volkslieder

Der renommierte Pianist Martin Stadtfeld kehrt am Sonntag, 3. Dezember, um 20 Uhr mit einem Klavierrezital ins Kultur- und Kongresszentrum Weingarten zurück. Am ersten Advent werden neben J. S. Bachs Englischer Suite Nr. 3 und Beethovens Waldstein-Sonate ebenfalls noch Volkslieder arrangiert von Stadtfeld selbst erklingen. „Für diesen Abend habe ich eine Reihe meiner liebsten Volks- und Wiegenlieder zusammengestellt. Natürlich muss man auf dem Klavier, wo die Singstimme fehlt, hinzufügen, mit dem Material spielen,“ kündigt der Gewinner des internationalen, Leipziger Bach-Preises diesen besonderen Konzertabend an. Karten gibt es unter Telefon 0751/405232, auf www.reservix.de und in der Tourist-Information Weingarten.