Martin Buck bleibt IHK–Präsident

Die neue Vollversammlung der Industrie– und Handelskammer Bodensee–Oberschwaben hat sich in Weingarten konstituiert. Das „Parlament der Wirtschaft“ war im Mai von über 40.000 Mitgliedsunternehmen neu gewählt worden und vertritt nun bis 2028 die Interessen von Industrie, Handel und Gewerbe aus den drei Landkreisen Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen.

Martin Buck, Vorstandsvorsitzender der Ifm aus Tettnang, wurde laut Pressemitteilung als Präsident wiedergewählt und tritt nun seine zweite Amtszeit an. Auch das Präsidium der IHK wurde an vier Stellen im Amt bestätigt. Zwei Präsidiumsmitglieder aus dem Landkreis Sigmaringen schieden aus, an ihrer Stelle wurden zwei neue Wirtschaftsvertreter aus dem selben Landkreis wiedergewählt.

Das Präsidium der IHK besteht nun aus Präsident Martin Buck, Vizepräsidentin Hanna–Vera Müller (AMF Auto–Müller, Friedrichshafen) und den Vizepräsidenten Ralph Winterhalter (Winterhalter Gastronom, Meckenbeuren), Roman Brenner (Südwest Ring Versicherungsmakler, Weingarten), Marcus Thommel (Thommel Industrie– und Handwerkerbedarf, Ravensburg), Johannes Bix (Bix Beschichtungen, Meßkirch) und Uwe Harzmann (optigrün international, Krauchenwies).