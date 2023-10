Mann verliert durch Anlagenbetrug 60.000 Euro

Insgesamt etwa 60.000 Euro Schaden entstanden einem 60-jährigen Mann in den vergangenen vier Monaten bei einem Anlagebetrug. Das teilt die Polizei mit. Der Geschädigte war auf eine Werbeanzeige im Internet zu einer lukrativen Geldanlage in Kryptowährungen aufmerksam geworden. Über die Telefonnummer, die er anschließend hinterlegt hat, wurde er von einem angeblichen Broker per Telefon kontaktiert. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Tätern, den 60-Jährigen zur Überweisung von mehreren Zahlungen zu bewegen. Erst bei einer weiteren Geldforderung zur Deckung von angeblich anfallenden Gebühren, wurde der Mann misstrauisch und informierte die Polizei. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen eines Betrugsdelikts. Die Polizei rät bei Investments, die besonders lukrative wirken und unrealistisch hohe Renditen versprechen zur erhöhten Vorsicht!