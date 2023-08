Mann um fünfstelligen Betrag betrogen

Statt eine Traumrendite einzustreichen, hat ein 68 Jahre alter Mann einen fünfstelligen Euro–Betrag an eine Betrügerbande verloren. Das teilt die Polizei mit. Es klingt verlockend: im Internet und den sozialen Medien werben vermeintliche Finanzinstitute mit traumhaften Renditen durch Kryptowährungen. Der 68–Jährige schenkte dem Inserat Glauben und nahm Kontakt mit dem vermeintlichen Institut auf. Ein angeblicher Berater überzeugte den Mann, zunächst einen Betrag in Höhe von 500 Euro anzulegen. Da sich das Geld augenscheinlich rasant nach oben vermehrte, entschloss sich der 68–Jährige, weiteres Geld in eine Anlage zu investieren und überwies mehrere 10.000 Euro auf ein angeblich für ihn eröffnetes Konto im Ausland. Die Polizei warnt erneut vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Seien Sie bei vermeintlich hohen Renditen misstrauisch und überweisen Sie keinesfalls Geld an Ihnen nicht bekannte ausländische Konten. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten gibt es auf www.polizei–beratung.de