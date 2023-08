Weingarten

Malteser Satu Mare bitten um weitere Ukraine–Hilfe

Weingarten / Lesedauer: 3 min

Im April konnten Nicole Lichanin und Norbert Scheffler eine Ladung Konserven ins Lager der Malteser nach Beregowo bringen. (Foto: Malteser Weingarten )

Erneut hat ein Hilferuf ihrer Partnerorganisation aus Satu Mare die Malteser Weingarten erreicht. Die Lebensmittellager in Satu Mare und in ihrer Partnerstadt Beregowo auf ukrainischer Seite sind leer, heißt es in der Pressemitteilung der Hilfsorganisation.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 11:32 Von: sz