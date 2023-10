Malteser bringen Lebensmittel in die Ukraine

Große Freude in einem Binnenflüchtlingslager in der Nähe von Beregowo in der Ukraine: Da die Lager sowohl bei den Maltesern in Satu Mare wie auch in Beregowo leer sind, haben die Malteser Lebensmittel im Wert von 10.000 Euro über ihre Partner in Satu Mare für die Ukraine gekauft. Diese wurden dann direkt von Nicole Lichanin, Auslandskoordinatorin der Malteser, und Norbert Scheffler, Diözesanauslandsbeauf-tragter, nach Beregowo und in ein in der Nähe dort gelegenes Flüchtlingslager gebracht. Dies teilt der Malteser Hilfsdienst mit. Insgesamt 14 Paletten Lebensmittel mit Reis, Nudeln, Gries, Mehl, Milch, Keksen, Getränken, Wurstkonserven, Linsen und Instantsuppen konnten in das Malteser-Lager in Beregowo gebracht werden. Ein Teil davon wurde sofort zur Küche in das nahe gelegene Flüchtlingslager weitertransportiert. Gefreut haben sich über die Lebensmittelspende nicht nur die beiden Küchenangestellten Boghi und Nora. „Als ein kleiner Junge sah, dass wir Milch dabei hatten, kam er sofort mit großer Begeisterung angesprungen und rief laut ‚es gibt wieder Milch!‘, berichten Lichanin und Scheffler.