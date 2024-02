Das indische Lokal im Alt.Ochsen in Weingarten hat nicht nur einen anderen Namen, sondern auch andere Betreiber. Das „Gateway to India“ wird seit dem 2. Januar von Geschäftsführer Mandeep Singh und Sukhjinder Singh geführt.

Ursprünglich hatte es einen anderen indischen Betreiber gegeben, der das Restaurant unter dem Namen „Indian Vibe“ Anfang Oktober eröffnen wollte - doch nichts geschah.

Erster Geschäftsführer ist ausgestiegen

Das Restaurant habe monatelang keine Alkohol-Ausschankerlaubnis bekommen, sagt Sukhjinder Singh jetzt. Dann zog sich der ursprüngliche Betreiber zurück, mit dem Singh zusammengearbeitet hatte und es formierte sich ein neues Team. In diesem Zusammenhang habe allerdings der Name des indischen Restaurants geändert werden müssen.

Mandeep Singh arbeite schon seit mehr als einem Jahrzehnt in der Gastronomie und auch Sukhjinder Singh kenne sich in der Branche aus. Er lebt seit mehr als zehn Jahren in Weingarten und betreibt auch den Asian Market Lebensmittel gegenüber des Alt.Ochsens.

120 Plätze im Lokal insgesamt

„Im ersten Monat ist das Restaurant wirklich sehr gut angelaufen“, sagt Singh. Auch der Mittagstisch werde angenommen. Außer mittwochs hat das „Gateway to India“ täglich geöffnet.

Im neu dekorierten Restaurant gibt es 50 Plätze, in einem extra Saal, der für größere Veranstaltungen wie Geburtstage oder Firmenfeiern gedacht ist, befinden sich zusätzlich 70 Sitzplätze.