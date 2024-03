Lkw kollidieren bei Weingarten

Rund 50.000 Euro und eine Vollsperrung der Fahrbahn für vier Stunden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr auf der L 317 zwischen Unterankenreute und Weingarten ereignet hat. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zu Folge kam ein 39-jähriger Sattelzugfahrer auf der engen Straße auf seiner Fahrbahn zu weit nach links, wobei sein Auflieger ausscherte und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Der 48-Jährige entgegenkommende Lkw-Fahrer versuchte laut Polizeibericht noch, durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver die Kollision zu verhindern, was allerdings misslang. Der Sattelzug des 39-Jährigen wies erhebliche Beschädigungen am Auflieger auf und wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt. Der Lkw des 48-Jährigen war indes nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Freiwillige Feuerwehr war wegen auslaufender Betriebsstoffe mit sechs Fahrzeugen an der Unfallstelle eingesetzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung musste die L 317 für diese Zeit voll gesperrt werden.