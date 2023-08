Weingarten

Lkw–Auflieger landet in Graben

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Das Polizeirevier Weingarten bittet unter Telefon 0751/8036666 um Hinweise zum Fahrer des weißen Kleinwagens. (Foto: dpa )

Bei einem Bremsmanöver ist am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr auf der B 30 der Auflieger eines Sattelzugs im Graben gelandet. Eigenen Angaben des 44–jährigen Lkw–Fahrers zufolge musste dieser wegen eines knapp einscherenden Autofahrers an der Anschlussstelle Niederbiegen in Fahrtrichtung Friedrichshafen stark bremsen, um einen Unfall zu verhindern.

Veröffentlicht: 28.08.2023, 15:20 Von: sz