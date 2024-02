Live-Reportage zeigen Kolumbien und Großbritannien

Zwei Wunderwelten-Live-Reportage stehen am Samstag, 24. Februar, in der Linse in Weingarten auf dem Programm. Ab 16 Uhr zeigt der Reisefotograf Markus Braßmann Eindrücke aus Großbritannien von Cornwall bis zu den schottischen Highlands. Ab 19.30 Uhr präsentiert dann Immanuel Schulz Impressionen aus Kolumbien: Zwei Ozeane, die Andenkette und fünf einzigartige Naturregionen. Weitere Infos und Tickets unter www.WunderWelten.org oder in der Linse (www.kulturzentrum-linse.de). Der Eintritt kostet jeweils 18 Euro, ermäßigt 16 Euro im Vorverkauf und 20 bzw. 18 Euro an der Abendkasse.