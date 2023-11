Lisa Müller gewinnt Weltcup-Bronze in Doha

Großer Erfolg für Lisa Müller: Die Sportschützin aus Weingarten hat sich in Doha in Katar im KK 3-Stellungskampf die Bronzemedaille gesichert. „Ich bin superstolz darauf, diesen dritten Platz mit nach Hause nehmen zu dürfen, was meine gelungene Saison, auch im Hinblick auf den von mir gewonnenen Quotenplatz für Olympia Paris, abgerundet hat“, kommentierte Müller zufrieden.

Die Athletin des SV Berg und Jolyn Beer schafften es ins Weltcup-Finale in Doha lieferten sich die besten deutschen Sportschützinnen einen gefühlten Teamwettkampf gegen die beiden Kontrahentinnen aus Norwegen. Mit Weltklasse-Ergebnissen. Immer wieder tauschten die vier Sportlerinnen die Plätze im Kniend- und Liegend-Wettkampf, es war hochklassiger Sport. Schlussendlich mussten sie Jeanette Hegg-Duestad ziehen lassen.

Sofort im Rhythmus

Während Beer auf Rang vier landete, durfte sich Müller immerhin über Bronze freuen. „Das Finale lief von Beginn an super“, so Müller. „Ich kam gut in meinen Rhythmus und hatte mich mental und körperlich hervorragend im Griff.“ Es hätte noch mehr sein können, bis zum letzten Schuss hatte sie Silber auf der Hand, was die zweite Norwegerin mit einer 10,3 zu 9,9 vereitelte. Müller war deshalb aber nicht zum Hadern zumute.