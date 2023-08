Lisa Müller gewinnt Quotenplatz im Dreistellungskampf

Drama mit Happy–End bei der Schießsport–WM in Baku: Zunächst verpasste Lisa Müller als Neunte das Finale der besten acht Gewehrschützinnen im Dreistellungskampf um einen Hauch. Dann stellte sich heraus, dass Müller damit einen olympischen Quotenplatz für Paris 2024 gewonnen hat.

Bereits nach dem Liegendschießen, der zweiten Stellung, lag Müller (8., 395 Ringe) aussichtsreich im Rennen um die Finalplätze und um einen Quotenplatz. Denn es waren auch Sportlerinnen unter den Top Acht, die bereits Quotenplätze gewonnen hatten bzw. aufgrund der Nationen–Quote herausfielen. Allerdings war es ein Kopf–an–Kopf–Rennen, die Spitze lag ganz eng beieinander. Allein sieben Schützinnen wiesen 395 Ringe auf.

Im Dreistellungskampf im Allgemeinen und in Baku im Besonderen entscheidet sich der Wettkampf im Stehend–Anschlag. Zumal die Umstände herausfordernd waren: „Es war schwer, vor allem im Stehen. Man musste viel warten und wieder anfangen“, sagte Müller.

Müller erreicht 587 Ringe

Müller kämpfte: gegen den Wind, die Konkurrenz und mit sich. Am Ende erreichte Müller 587 Ringe — und das Zittern und Rechnen begann. Am Ende dann die Gewissheit: Müller ist Neunte, ringgleich und Innenzehnergleich mit Natalia Kochanska (POL). Da diese in der letzten Stehendserie aber 98 Ringe und damit einen mehr als die DSB–Athletin hatte, ging der letzte Finalplatz an die Konkurrentin. „Dass es nicht für das Finale gereicht hat, tat im ersten Moment weh. Als man mir gesagt hat, dass ich den Quotenplatz gewonnen habe, war alles durcheinander. Ich bin super zufrieden“, meinte Müller. Denn fünf Athletinnen unter den Top Acht hatten bereits Quotenplätze, hinzu kamen zwei Chinesinnen, die nur einen holen konnten — somit war der olympische Quotenplatz für Deutschland gewonnen.

Und drängte ein Szenario in den Hintergrund, das Müller schon zu Genüge kennt: „Natürlich ist es bitter, auf diese Art und Weise das Finale zu verpassen und nicht um den WM–Titel kämpfen zu können. Zumal Lisa wie schon bei der WM im vergangenen Jahr in Kairo ringgleich Neunte wurde — aber dieses Mal mit dem positiven Beigeschmack des Quotenplatzes“, sagte Bundestrainer Achim Veelmann. Die Ergebnisse der beiden weiteren deutschen Schützinnen: Anna Janßen belegte den zehnten Rang, Jolyn Beer wurde 22.

An diesem Tag passte es auch ins Bild, dass das DSB–Trio mit Müller die Teammedaille als Vierte knapp verpasste. Die in der Elemination erzielten 589 (Müller), 588 (Janßen), 587 Ringe (Beer) waren exakt drei weniger als die der Norwegerinnen auf Platz drei.