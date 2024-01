Linse in Weingarten leistet närrischen Widerstand

Das Kulturzentrum Linse in Weingarten leistet humorvoll Widerstand gegen das Große Narrentreffen. In einer Pressemeldung schreibt die Linse: „Wir befinden uns Mitte Januar im Jahre 2024 n. Chr. Ganz Weingarten ist von Heerscharen von Narren besetzt… Ganz Weingarten? Nein! Eine von unbeugsamen Kulturliebhabern bevölkerte Lokalität hört nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten.“ Damit spielt sie auf das unbeugsame Gallische Dorf aus den Comics „Asterix und Obelix“ an.

Brunch und Lesung in einem

Gleichzeitig mit dem ersten Ertönen der Narrenmärsche in der Innenstadt erklinge am Freitagabend, 19. Januar, eine große Stimme aus einem kleinen Land. Die estnische Sängerin Kadri Voorand wird zusammen mit ihrem Bassisten Mihkel Mägaland Publikum mit einer Melange aus Jazz, Pop und estnischem Folk zum Schmelzen bringen. Das Konzert wird von Jazztime Ravensburg präsentiert.

Wer dem sonntägigen Narrentreffen am 21. Januar entfleuchen will, kann bereits ab 11 Uhr in der Linse Zuflucht finden. Nach einem Brunch im Foyer wird Jean-Paul Prüm aus seinem Werk „Brunch - Ein endloser Sonntag“ lesen. Es geht um ein Buch über die Generation der Mittdreißiger, die auch selbst vor so manch Narretei nicht gefeit ist.