Levi Ufferfilge lebt in Deutschland offen als Jude. Kurz vor Weihnachten wird der Autor mit der Bahn von Berlin nach Weingarten reisen. Im Kulturzentrum Linse möchte er aus seinem Buch „Nicht ohne meine Kippa!“ vorlesen. Im Gespräch mit dem Ravensburger Theologen Lothar Kuld berichtet Levi Ufferfilge von seinen Alltagserlebnissen als Jude.

Ohne Polizeischutz allerdings wird die Veranstaltung am Abend des 20. Dezember nicht stattfinden können. Zu hoch ist die Sorge vor antisemitischen Aktionen in Weingarten.

Tickets sind kostenlos

Der Eintritt es frei. Es werden aber Tickets ausgegeben, um abzusehen, wie viele Besucher kommen. Karten gibt es in den Touristinformationen von Ravensburg und Weingarten, wie auch bei Ravensbuch und online unter reservix.de gegen eine Servicegebühr von 2 Euro.

Levi Ufferfilge wurde 1988 im nordwestfälischen Minden geboren. Er hat unter anderem Jüdische Studien studiert und promoviert. Heute ist er als Schulleiter an einer internationalen jüdischen Grundschule in Berlin tätig.

Es geht jetzt nicht darum, dass er einer der größten deutschen Schriftsteller ist, sondern, dass er ein Buch geschrieben hat, das uns jetzt wichtig ist, sagt Weingartens Kulturamtsleiter Peter Hellmig.

Er hat die Lesung initiiert.

In seinem Buch „Nicht ohne meine Kippa!“ schildert Levi Ufferfilge sein Leben als Jude in Deutschland in allen Facetten. Seine Erlebnisse zeigen: Antisemitismus geht nicht allein von einer Gruppe aus, sondern zieht sich quer durch die Gesellschaft.

Israel-Krieg auch in Weingarten spürbar

Das Buch erschien bereits vor zweieinhalb Jahren. Doch durch den Angriffskrieg der Hamas auf Israel ist das Thema wieder aktuell. Der Konflikt wirkt sich auch auf das Leben jüdischer Menschen in Deutschland aus. Seit Beginn des Krieges Anfang Oktober haben sich judenfeindliche Vorfälle in Deutschland vervierfacht. Die deutschen Meldestellen für Antisemitismus zählen seither im Schnitt täglich 29 Fälle.

Die gab es im Oktober auch in Weingarten. Mehrere Hauswände wurden mit pro-palästinensischen Parolen besprüht. Die Israel Flagge, die die Stadt als Zeichen der Solidarität gehisst hatte, wurde von Unbekannten gestohlen.

„Ich wollte es nicht wahrhaben“, sagt Peter Hellmig. Umso wichtiger sei es nun, mit der Lesung über jüdisches Leben aufzuklären. Die Besucher haben im Anschluss auch die Möglichkeit, Fragen an den Gast zu stellen.

Bundesprogramm übernimmt Kosten

Ohne Sicherheitskonzept und Polizei geht es aber nicht, wie Peter Hellmig sagt. Da seien sich alle Beteiligten einig. Die Lesung wird von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung in Oberschwaben veranstaltet. Sie wird unterstützt von den Städten Weingarten und Ravensburg sowie von der Buchhandlung Ravensbuch.

Peter Hellmig hätte nichts dagegen, wenn die Polizisten nicht in zivil, sondern in Uniform vor Ort wären. „Die Besucher dürfen ruhig erfahren, in welcher Situation wir uns inzwischen befinden“, sagt Peter Hellmig. Allerdings sei es inzwischen erschreckend normal, dass Sicherheitspersonal grundsätzlich auch bei kleineren Veranstaltungen dabei sei.

Die Lesung wird von dem Ravensburger Theologen und Religionspädagogen Lothar Kuld moderiert. „Er hat sich intensiv mit dem Judentum auseinandergesetzt und ist von daher der richtige Gesprächspartner“, sagt Michael Riethmüller von Ravensbuch.

Finanziert wird der Abend durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“. „Es wird nicht nur gefördert, sondern es wird komplett bezahlt“, betont Kulturamtsleiter Peter Hellmig. Deshalb könne die Lesung überhaupt kostenlos angeboten werden.