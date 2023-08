Leser können 20 Karten für Zirkus Charles Knie gewinnen

Der nach eigenen Angaben zweitgrößte Tourneezirkus Deutschlands, „Charles Knie“, gastiert vom 24. bis zum 28. August auf dem Festplatz in Weingarten (Foto: Charles Knie). Im Mittelpunkt der Show steht die größte transportable Wasserbühne Europas, so der Zirkus. Sie wird mit über 100.000 Litern Wasser befüllt. Ein 40–köpfiges Team aus verschiedenen Artisten, Musikern, Sängern und anderen Künstlern bietet abwechslungsreiche Unterhaltung für Groß und Klein. Von waghalsigen Manövern auf einem schmalen Drahtseil in zehn Metern Höhe, über eine magische Zaubershow, bis hin zu außergewöhnlichen Tieren ist alles dabei. „Das ist ein Rausch aus Sound, Licht, Feuer und Wasser“, sagt der Zirkusdirektor Sascha Melnjak. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost 10 x 2 Tickets für die Premiere am 24. August um 20 Uhr in Weingarten. Wer zwei Karten gewinnen möchte, der sollte bis Dienstag, 12 Uhr, eine Mail an [email protected] senden und das Stichwort „Zirkus Knie“ nennen. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Für die Hinterlegung der Tickets an der Abendkasse werden die Daten der Gewinner an die Veranstalter weitergegeben. Alle Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Weitere Tickets finden Sie unter charlesknie.reservix.de/events und an den lokalen Verkaufsstellen.