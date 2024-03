Die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ haben ihre Erinnerungen in Zusammenhang mit der Basilika in Weingarten mit uns geteilt. Der Anlass: Das Bauwerk ist in diesem Jahr 300 Jahre alt geworden. Ernst Kesenheimer aus Horgenzell schickt ein Bild (links), dass zwischen 1966 und 1969 entstanden ist. Er war drei Jahre im Progymnasium neben der Basilika und besuchte das „Kloster-Internat“ von der fünften bis siebten Klasse. Wilfried Krauss, ehemaliger Stadtrat aus Ravensburg, geht sogar noch weiter in der Zeit zurück (rechts). Das Foto wurde vermutlich 1948 aufgenommen, sagt er. Der Betrachter sieht Krauss als kleinen Bub mit seiner Tante und seinem Onkel Holder aus dem Unterland.