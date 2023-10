Jetzt ist es sicher: Weder die geplante Spezialklinik noch Ärzte werden sich im 14 Nothelfer in Weingarten niederlassen. Das Land hat den entsprechenden Antrag des Investors abgelehnt. Für Aufregung sorgte am Donnerstagmorgen auch noch die Vorlage für die nächste Gemeinderatssitzung, die bereits an die Räte verschickt wurde und auch online auf der Hompage der Stadt zu finden war. In ihr war die Rede davon, dass die Gebäude des Krankenhauses „mit hoher Wahrscheinlichkeit abgerissen werden“. Das allerdings, sei ein Fehler gewesen, wie die Stadt kurz danach mitteilte.

Weder Oberbürgermeister Clemens Moll noch der 14-Nothelfer-Investor Rainer Staiger aus Ulm mit seinem Unternehmen pro invest wussten etwas von einem wahrscheinlichen Abriss des ehemaligen Krankenhauses an der Ravensburger Straße. Das, so die Begründung aus Weingarten, sei ein Kommunikationsfehler innerhalb der Verwaltung gewesen.

Investor kritisiert das Ministerium

Probleme mit dem Bestandsgebäude gibt es trotzdem. Laut dem längst detailliert ausgearbeitetem Konzept hätte sich eine orthopädische Spezialklinik sowie einige Ärzte mit ihren Praxen in den Räumen des Ex-Krankenhauses niederlassen sollen. Das Ziel war die Einrichtung eines medizinischen Versorgungszentrums. Dieser Plan scheiterte, denn das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration hätte hierfür die Genehmigungen erteilen müssen, was es nicht tat. Das Land habe ‐ so teilte es der „Schwäbischen Zeitung“ im Frühjahr mit ‐ zunächst prüfen wollen, welche Gesundheitseinrichtungen es in der Region schon gibt und wie diese genutzt werden, ehe tatsächlich neue angesiedelt werden. Offensichtlich kam das Ministerium zu der Überzeugung, dass die geplanten Einrichtungen im 14 Nothelfer des Guten zu viel sind.

Die formelle Absage zu den Plänen des Investors kam eindreiviertel Jahre nach dessen Antrag. „Für mich ist das extremst schmerzlich“, sagt Investor Rainer Staiger. Er habe in einem Vieraugengespräch mit Minister Manfred Lucha (Grüne) versucht, ihn von dem Projekt zu überzeugen, doch Lucha habe nur gesagt: „Ich bin froh um jede Klinik, die geschlossen wird.“ Der Investor könne nicht verstehen, wie die Regierung mit dem Geld der Steuerzahler umgehe, denn kurz bevor er das 14 Nothelfer erwarb, seien vom Land noch einmal 11 Millionen Euro in den OP-Trakt gesteckt worden. Staiger:

Wie kann es sein, dass Betreiber für Klinik und Praxen da sind, den Bedarf sehen und den OP wieder nutzen wollten, und das dennoch nicht genehmigt wird? Ich kann das nicht verstehen. Investor Rainer Staiger

Entwicklung des restlichen Quartiers läuft gut

Er sei als Investor angetreten, um das 14 Nothelfer zu revitalisieren, doch „das war ein Schuss ins Rohr.“ Nun habe das Projekt ein riesiges finanzielles Loch gerissen. Es laufen beispielsweise noch immer die Lüftungsanlagen für den OP-Trakt. Würden sie ausgeschaltet, wären sie nicht mehr nutzbar, sagt Staiger.

Die gute Nachricht: Die Arbeit auf den Baufeldern 2, 3 und 4 laufe gut und könne helfen, die finanziellen Einbußen zu mildern. Auf dem 3,3 Hektar großen Gelände entstehen 160 Wohneinheiten sowie eine 2.500 Quadratmeter große Gewerbefläche und eine dreizügige Kindertagesstätte. So sah es der Gewinner des städtebaulichen Wettbewerbs (Steinhoff/Haehnel Architekten aus Stuttgart) vor und so soll das auch bleiben. „Da kommen wir gut voran. Wir haben sogar schon mit der Detailabstimmung mit der Stadt zum Thema Kita begonnen“, sagt Rainer Staiger. Um die Jahreswende soll der Auslegungsbeschluss fertig sein, danach sollten laut Staiger keine größeren Überraschungen mehr kommen.

Flüchtlinge bleiben bis 2027 im Gebäude

Was nun aber mit dem 10.000 Quadratmeter großen Baufeld 1 geschehen soll, auf dem die Bestandsgebäude stehen, ist Gegenstand weiterer Überlegungen. In der Gemeinderatssitzung am 16. Oktober will Rainer Staiger mögliche Ideen vorstellen, wie die Gebäude stattdessen genutzt werden können. Wenn ein komplett neues Konzept entstehen würde, dauere es mindestens zwei Jahre, ehe ein neuer Bebauungsplan für die Umnutzung des Bestandsgebäudes fertig sei. Extremer Zeitdruck herrsche nicht, denn zwischen dem Investor und dem Landkreis besteht ein Vertrag: Bis Ende 2027 dürfen die seit einigen Jahren dort untergebrachten Flüchtlinge bleiben, solange der Bedarf besteht. Momentan leben 300 Ukrainer und weitere Flüchtlinge im 14 Nothelfer.