Kunstcamp für Jugendliche auf Schloss Achberg

Rund 40 Jugendliche nehmen in dieser Woche am Kunstcamp auf Schloss Achberg teil. Die Workshops werden von 20 Studierenden der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten angeboten. Am Samstag, 5. August, ab 15 Uhr sind die Ergebnisse in einer großen Ausstellung zu besichtigen. Viele der teilnehmenden Jugendlichen kommen aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland und sogar aus Italien und Bulgarien. Sie zelten dort und werden rundum versorgt. Das sagt Martin Oswald, Kunstprofessor an der PH und Gründer des Kunstcamps. „Die Jugendlichen befassen sich mit der ganzen Bandbreite der Kunst von Abstraktion bis zur Lichtkunst, von der Zeichnung und Malerei bis zu Zeichentrickfilm und Skulptur“, so Oswald. Ursprünglich fand das Camp in Nessenreben in Weingarten statt, aufgrund der Klosterfestspiele musste es jedoch umziehen. Geleitet wird das Kunstcamp — eine Kooperation zwischen dem Landkreis Ravensburg und der PH — mittlerweile von Kunstpädagoge Christopher Oravec.