Künstlerischer Workshop für Kinder und Jugendliche

Im Rahmen der Ausstellung „Innehalten“ der Dessauer Künstlerin Katrin Zickler, die aktuell in der Galerie Weingarten zu besuchen ist, bieten Kunststudierende der Pädagogischen Hochschule Weingarten einen künstlerischen Workshop für Kinder und Jugendliche an. Dieser findet am Samstag, 29. Juli, 9 bis 18 Uhr, und Sonntag, 30. Juli, 9 bis 12.30 Uhr, statt.

Nach dem Vorbild von Katrin Zicklers Randfiguren werden Themen der Gemeinschaft und des Sich–ausgeschlossen–fühlens aufgegriffen und künstlerisch verarbeitet. Das Programm richtet sich an Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren und ist als zweitägiger Workshop konzipiert. Anmeldung bis Mittwoch, 26. Juli, per Mail an [email protected]