Kriminacht in der Weingartener Linse

Ein besonderes Highlight für Krimifreunde bietet das Kulturzentrum Linse in Weingarten am Sonntag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr im Foyer. Eine oberschwäbische Kriminacht mit drei verschiedenen Autoren aus der Region, die aus insgesamt fünf regionalen Kriminalromanen lesen werden. Das ist zum einen Michael Boenke, der aus seinen neuesten Krimis „Leberwurscht letal“ und „Camping mortale“ lesen wird. Die in Ravensburg geborene Silke Nowak zeigt ihren Leser mit dem Ravensburg Krimi „Alinas Grab“ und weiter mit „Schneekind“ die Tiefen der menschlichen Seele. Schließlich entführt Uli Herzog die Zuhörer mit seinem Krimi „Vermisst: Gold-Finger aus Ravensburg“ in die Welt des organisierten Verbrechens.