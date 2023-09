Kostenlose Fortbildungen für Engagierte der VHS

Im Herbst-/Wintersemester bieten die Stadt und die Volkshochschule Weingarten kostenlose Fortbildungen für Engagierte an. Die Weihnachtsfeier steht kurz bevor, die Jahreshauptversammlung mit Wahlen gilt es souverän durchzuführen und bei einer Vorstandssitzung soll eine wichtige Entscheidung getroffen werden? Wie können diese Zusammentreffen erfolgreich angegangen sowie gelungen kommuniziert und moderiert werden?

Diese und weitere Fragen beantwortet Heike Wagner in einem Workshop am Donnerstag, 16. November, von 19 bis 21 Uhr. Die Referentin hat als Akademieleiterin und Universitätsdozentin unzählige Sitzungen, Versammlungen und auch festliche Anlässe geleitet und moderiert. Neben dem beruflichen Erfahrungsschatz kann sie auch über ihre Erfahrungen in ehrenamtlichen Funktionen berichten. In dem Kurs erprobt sie anhand von kurzen Übungen mit den Teilnehmenden einzelne Sequenzen und macht sie fit für die nächste Sitzung. Anmeldeschluss ist der 6. November.

PowerPoint von Microsoft ist auch in Vereinen ein beliebtes Programm für Präsentationen. Die Dozentin Elke Weise veranschaulicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in diesem zweiteiligen Kurs am Mittwoch, 24. und 31. Januar, jeweils von 18.30 bis 20.45 Uhr, den grundlegenden Umgang mit PowerPoint sowie Tipps und Tricks, damit am Ende schöne, übersichtliche und professionell aussehende Präsentationen entstehen. Anmeldeschluss ist am 11. Januar.