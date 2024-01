Das Naturkostgeschäft „Kornblume“ in Weingarten hat einen neuen Betreiber. Schon am 8. Januar hat der Laden nach einer zweiwöchigen Pause wieder eröffnet. Doris Groß führte über drei Jahrzehnte die „Kornblume“. Bereits im Sommer gab sie bekannt, das Geschäft zum Jahresende übergeben zu wollen.

Nach langer Suche ist mit dem 41-jährigen Stephan Melzer die Nachfolge nun gesichert. Künftig wird der Halb-Franzose das Geschäft am Broner Platz führen, der nach der französischen Partnerstadt Bron benannt ist. Doch ganz müssen sich Kunden von Doris Groß nicht verabschieden.

Langjährige Betreiberin geht in Rente

„Es hat zwar lange gedauert, aber kurz vor knapp hat es doch noch geklappt“, sagt Doris Groß. „Sonst hätten wir einen Ausverkauf machen müssen. Das hätte ich sehr schade gefunden, weil es kaum noch inhabergeführte Läden gibt.“ Die Einzelhändlerin stieg ein Jahr nach der Eröffnung im Jahr 1987 in das Geschäft mit ein. Jetzt möchte sie aufhören, allerdings nicht, weil das Geschäft nicht läuft, sondern weil sie schon seit längerer Zeit im Rentenalter ist.

Die langjährige Betreiberin der „Kornblume“ in Weingarten, Doris Groß, mit ihrem Nachfolger Stephan Melzer. (Foto: Lea Dillmann )

Zunächst war angedacht, dass gleich mehrere Leute gemeinsam den Laden übernehmen. Doch daraus wurde nichts. Stephan Melzer fasste schließlich den Entschluss, die Übernahme alleine zu wagen. Er kann aber auf Unterstützung zählen. „Ich schaffe noch eine Weile mit“, sagt Doris Groß. Auch einige Mitarbeiter bleiben dem Laden erhalten. Insgesamt sind sie nun ein Team aus sechs Leuten.

Für die Kundschaft ist es ganz schön, wenn noch ein paar vertraute Gesichter da sind. Doris Groß

Auch Stephan Melzer freut das: „Das große Glück ist, wenn man miteinander kann und für dasselbe brennt, dann wird das gut. Und das ist der Fall.“

Mehr frische und exotische Waren

Der 41-Jährige wuchs in Fürth bei Nürnberg auf, studierte Betriebswirtschaftslehre und kam vor mehr als zehn Jahren durch einen Job in der Logistik nach Ravensburg. Die Überzeugung, dass es gut ist, ökologisch und unter sozialen Bedingungen produzierte Lebensmittel zu kaufen, trägt er schon lange in sich. Als Verkäufer auf dem Ravensburger Wochenmarkt merkte er: Das ist es, was er fortan machen möchte.

Vorerst wird sich die Kornblume nicht großartig verändern. Für die Zukunft gibt es aber Pläne. (Foto: Lea Dillmann )

Bis auf einen neuen, geschwungenen Schriftzug in Blau an der Theke und einer Kaffeemaschine ist in dem überschaubaren Laden bisher alles beim alten geblieben. Stephan Melzer hat aber Pläne: Er möchte künftig Kaffee zum Mitnehmen anbieten. Die bestellten Mehrwegbecher sollten bald ankommen.

Außerdem möchte Stephan Melzer mehr frische Waren anbieten. „Ich würde sehr gerne den Riesenhof ab Frühjahr mit integrieren“, sagt der 41-Jährige. Das ist ein von der Bruderhaus Diakonie geführter Landwirtschaftsbetrieb in Ravensburg. Auf diesem arbeiten Menschen mit Behinderung oder Menschen mit psychischer Erkrankung.

Weil Stephan Melzer auch mal für die Fairhandelsgenossenschaft Weltpartner gearbeitet hat, kann er sich auch vorstellen, das Sortiment um ausgewählte, fair gehandelte Produkte zu erweitern, wie Gewürze. „Ich denke, dass immer mehr Konsumenten beides suchen, sowohl bio als auch fair“, sagt Stephan Melzer.

Eine Woche lang gibt es Rabatt

Die „Kornblume“ ist schon lange in der Weingartener Kultur- und Gastronomieszene vernetzt. Das möchte Stephan Melzer aufrechterhalten. Er hält es beispielsweise für eine gute Idee, Städtepartnerschaften im Laden durch ökologisch produzierte Mitbringsel sichtbar zu machen.

Empfohlene Artikel Im Wandel Neue Geschäfte und die Suche nach Nachfolgern in Weingartener Innenstadt q Weingarten

Konkurrenzdruck durch große Bio-Supermarkt-Ketten in der Nähe spürt Stephan Melzer nicht. Im Gegenteil, er ist zuversichtlich: „Man kennt sich, das ist die Stärke eines kleinen Ladens.“ An den bisherigen Öffnungszeiten möchte er zunächst festhalten und den Laden von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstagvormittag öffnen. Wenn der Wunsch von Seiten der Kunden besteht, würde er künftig auch früher am Morgen öffnen.

Die ganze erste Woche nach der Pause, bis Samstag, 13. Januar, soll im Zeichen der Wiedereröffnung stehen. Stephan Melzer möchte in dieser Zeit seinen Kunden einen Rabatt von zehn Prozent auf ihren Einkauf gewähren. Eine „kleine Geste“ soll es auch geben, allerdings nur so lange der Vorrat reicht.