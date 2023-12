Knabenchor Hannover tritt auf

Der Knabenchor Hannover gastiert am Sonntag, 17. Dezember, ab 18 Uhr mit einem Weihnachtskonzert im Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben. Unter Mitwirkung von Stephan Debeur an der Orgel und unter der musikalischen Leitung von Jörg Breiding wird der Knabenchor neben Felix Mendelssohn Bartholdys „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ und „Hebe deine Augen auf“ auch beliebte Weihnachtsklassiker wie „In dulci jubilo“, „Es ist ein Ros’ entsprungen“, „Ihr Kinderlein kommet“ und viele mehr singen. Es gibt noch Restkarten unter der Telefonnummer 0751/405-232, auf www.reservix.de und in der Tourist-Information Weingarten.