Klimaschutz-Akademie für Kinder

Die Schellinger KG und die Jugendinitiative Plantfor-the-Planet laden am Samstag, 18. November, von 9 Uhr bis 17.30 Uhr zum zweiten Mal Kinder und Jugendliche zum kostenlosen Akademietag ein. In der PH Weingarten lernen bis zu 80 interessierte Kinder und Jugendliche Spannendes zum Klimaschutz, erkennen globale Zusammenhänge und pflanzen gemeinsam Bäume, wie es in der Mitteilung heißt. Unterstützung bei der Vorbereitung und der Betreuung der Kinder bekommt das Orga-Team der Schellinger KG dabei vom Jugendgemeinderat Weingarten. Anmeldung bei Michaela Püllen, Telefon 0751/5609464 oder per Email an [email protected]