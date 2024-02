Klaus Mündel sprintet zweimal zur Goldmedaille

Bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften der Masters, die am Olympiastützpunkt in Mannheim ausgetragen wurden, sind auch zwei Athleten der LG Welfen (TV Weingarten) an den Start gegangen. Klaus Mündel kehrte in der Altersklasse M55 mit zwei Siegen zurück nach Oberschwaben.

Im ersten Zeitlauf über 60 Meter belegte Andreas Glück in 8,59 Sekunden den dritten Platz. Mit dieser Zeit kam er laut Mitteilung im Endklassement auf den fünften Platz. Den zweiten Zeitlauf gewann Klaus Mündel nach verhaltenem Start in 8,21 Sekunden. Damit lag er eine Hundertstelsekunde vor dem Sieger des ersten Zeitlaufs und verteidigte seinen Meistertitel aus dem Vorjahr.

Zwei Stunden später gelang ihm dies auch im 200-Meter-Lauf. In 26,62 Sekunden sprintete Mündel mit klarem Vorsprung ins Ziel und gewann seinen zweiten Meistertitel. Glück, dessen starke Disziplinen Diskuswerfen und Speerwerfen sind, die in der Halle nicht ausgetragen werden, holte sich im Kugelstoßen mit persönlicher Bestleistung (11,61 Meter) noch die Bronzemedaille.