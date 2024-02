Der Gesamtelternbeirat (GEB) der Weingartener Kindertagesstätten steht vor der Auflösung. Erneut. Um diese Zeit im vergangenen Jahr suchte die Vorsitzende Jennifer Pock ebenfalls verzweifelt nach genug Eltern, um wenigstens einen Vorstand wählen zu können. Durch Hilferufe in den Medien klappte das haarscharf. In einer außerordentlichen Sitzung am 27. Februar entscheidet sich jetzt wieder, ob der GEB noch gerettet werden kann.

„Wir können einfach nicht verstehen, warum die Kindergarten-Eltern sich so wenig einsetzen möchten“ Jennifer Pock

Eltern wollen kein Amt übernehmen

Die Lage ist nicht einfacher geworden. Da Pocks Kind in die Schule kommt, kann sie sich jetzt nicht mehr für den Vorstand aufstellen lassen. „Wir können einfach nicht verstehen, warum die Kindergarten-Eltern sich so wenig einsetzen möchten“, sagt die Mutter. Im vergangenen November war die Delegiertenversammlung, doch anwesend waren nur die vier Vorstandsmitglieder und drei weitere Eltern, die kein Amt übernehmen wollten.

„Wir mussten die Sitzung ergebnislos beenden und eine für den 27. Februar ansetzen. Wenn sich da nicht genug Eltern finden, wird der GEB aufgelöst“, so Pock. Vier Freiwillige müssten es sein, um überhaupt einen Vorstand bilden zu können. Das mangelnde Interesse zehrt auch an den jetzigen Vorstandsmitgliedern. Jennifer Pock: „Wir fragen uns dann schon, warum wir das überhaupt machen und verlieren die Motivation ein Stück weit.“

Der Vorstand hatte bei seinen zwei Versammlungen im Jahr verschiedene externe Referenten engagiert, um einen weiteren Mehrwert zu bieten, doch auch das zog nicht viele Eltern an. „Vielleicht ist der GEB noch zu wenig bekannt oder zu wenig eingebunden bei den diversen Einrichtungen der Stadt“, sagt Pock. Derzeit gebe es auch weniger Themen, um die sich der Beirat kümmern müsse - vielleicht würden die Eltern deshalb denken, der GEB sei unwichtig. Es könnten sich jedoch schnell wieder Probleme entwickeln und dann sei jeder froh über dieses Gremium.

GEB informiert über Entscheidungen

Die Tendenz, dass sich die Menschen immer seltener für ein Ehrenamt verpflichten lassen, sei bekannt, dennoch gehe es um die eigenen Kinder. Es brauche, findet Pock, einen Ansprechpartner bei grundsätzlichen Fragen und übergreifenden Problemen.

„Man muss sein Tun publik machen, um bekannt zu werden“ Carola Brenner

Den GEB gibt es seit acht Jahren. Er setzte sich mit der aktuellen Kindertagesstättenpolitik auseinander und informiert“ die Eltern über wichtige Entwicklungen und Entscheidungen. Auch die Stadt hält den GEB für Muss. Er sei ein „wichtiger Brückenpfeiler in der täglichen Arbeit und in der Kommunikation zwischen Stadt, Kindertagesstätten und Elternschaft“, sagte die Stadtverwaltung schon im vergangenen Jahr.

Stimme der Eltern ist das höchste Gut

Der GEB der Schulen hat nach eigenen Angaben hingegen keine Probleme mit dem Engagement der Eltern. Ein bedeutender Grund dafür sind die Strukturen, die sich von denen der Kindertagesstätten unterscheiden. Carola Brenner, Vorsitzende des GEB Schulen, erklärt, dass sich von den Elternsprechern, die in jeder Klasse gewählt werden, automatisch einige für den GEB verpflichten müssen. Dort geht der „Nachschub“ also nie aus. Eine gewisse Verbindlichkeit sei sinnvoll.

Brenner rät dem Beirat der Kindertagesstätten außerdem zu Transparenz und Präsenz. Mit anderen Worten. „Man muss sein Tun publik machen, um bekannt zu werden“, so Brenner. Man könnte auch für die Eltern selbst eine Art Flyer entwickeln, auf dem kurz und prägnant steht, was der GEB ist, was er tut und was seine Ziele sind. Ihr Team würde dem Kita-GEB auch jederzeit mit Tipps zur Seite stehen.

„Im tiefsten Inneren kann ich mir nicht vorstellen, dass sich nicht noch jemand für den Vorstand finden lässt. Die Stimme der Eltern würde sonst versiegen und sie ist das höchste Gut“, sagt Carola Brenner. Ein GEB habe Macht und Einfluss. Würde er fehlen, hätten zudem weder Stadt noch Träger einen Verhandlungspartner.

Kontakt: [email protected]