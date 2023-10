Kirchweih-Jahrmarkt und verkaufsoffener Sonntag

Der Kirchweih-Jahrmarkt findet am Samstag, 21. Oktober, von 9 bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 22. Oktober, von 11 bis 18 Uhr statt. Am 22. Oktober ist auch verkaufsoffener Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr. Dies teilt die Stadtmarketing GmbH mit.

Besucher können sich auf ein Wochenende voller Unterhaltung und Shopping- Vergnügen freuen, heißt es in der Mitteilung weiter. Denn circa 100 Händler präsentieren beim traditionellen Kirchweih-Jahrmarkt wieder eine vielfältige Produktpalette. Das Marktgebiet erstreckt sich über die Kirchstraße, die gesamte Fußgängerzone sowie die Garten- und die Zeppelinstraße. Hier werden Bekleidung, Lederwaren und Haushaltsutensilien bis hin zu Süßigkeiten, Schmuck und Handgefertigtes angeboten.

Neben den markttypischen gebrannten Mandeln, können Besucher zudem schwäbische Köstlichkeiten wie Flammkuchen und Käsespätzle sowie internationale Leckerbissen, wie Langosch und Baumstriezel genießen und nach einer Stärkung wieder in das Einkaufsvergnügen eintauchen.

Der Weingartener Einzelhandel bietet am verkaufsoffenen Sonntag außerdem die Gelegenheit, ohne Zeitdruck zu bummeln und das aktuelle Herbst- und Wintersortiment ausführlich zu begutachten. Von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr haben die Geschäfte am 22. Oktober geöffnet und laden Besucher von nah und fern ein.

Auch die kleinen Besucher dürfen sich freuen, denn auf dem Löwenplatz erwartet sie ein kleiner Vergnügungspark.