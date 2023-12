Bis auf den letzten Platz war der große Saal in der Weingartener Linse bei der Lesung mit Levi Israel Ufferfilge am Mittwoch besetzt. Der Rektor einer jüdischen Schule in Berlin las aus seinem Buch: „Nicht ohne meine Kippa!“ Darin thematisiert er den alltäglichen Judenhass, dem er seit Jahren ausgesetzt ist. Und das, weil er als Jude sichtbar ist. Der Autor kam auf Einladung der Gesellschaft für christlich-jüdische Begegnung.

Wenig Besucher in Ostdeutschland

Schon zwei Jahre tourt Levi Ufferfilge mit seinem Buch durchs Land. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel und dem Aufflammen des Antisemitismus seien die Anfragen sprunghaft nach oben geschnellt. Wobei so ein volles Haus wie in der Linse die Ausnahme sei, sagte er. Zuvor war er in Ostdeutschland unterwegs, wo Veranstaltungen mangels Besucher auch abgesagt worden wären, so der 35-Jährige, der in Nordrheinwestfalen aufwuchs.

Aus einer Notlage heraus sei sein Buch entstanden. Denn als er nach einer „beschaulichen Kindheit“ sein Studium in Düsseldorf 2008 begann, traf den Kippa-Träger die volle Breitseite des Judenhasses. „Scheiß Jude“ sei dabei die Standard-Beleidigung gewesen. „Um das Gefühl der Ohnmacht loszuwerden, musste ich mir die Erlebnisse wegschreiben“, sagt Ufferfilge, der die Geschichten von Anfeindungen auch in den Sozialen Medien postet.

Ob beim Einkaufen, in der Bahn oder an der Uni, überall wartete der Hass. Dieser reiche von verbalen Übergriffen bis zu körperlicher Gewalt. Wie die Muslimin, die ihre Kinder im Bus von den Sitzen neben ihm wegzerrt, weil man nicht neben einem Juden sitzt. Oder die Jugendlichen, die ihn nachts nach einem Kinobesuch mit Glasflaschen bewerfen. Oder der griechische Nachbar, der ihn in die Magengrube schlägt, weil die Deutschen mit der Vernichtung der Juden im Holocaust wohl doch nicht ganze Arbeit geleistet hätten.

Sensibilisierung für das Thema Judenhass

Nach den ersten Attacken ging Ufferfilge zur Polizei, die erst einmal abwiegelte und die Schuld bei ihm suchte. „Bezüglich Judenhass hatte die Gesellschaft einen blinden Fleck“, sagte Ufferfilge. Doch habe sich das in den letzten Jahren geändert. Eine Sensibilisierung für das Thema nimmt der angehende Rabbi, der aus religiösen Gründen eine Kippa trägt, wahr. Dies führt er auch auf die Arbeit der Antisemitismusbeauftragten allerorten zurück.

Neben den offenen Anfeindungen begegnet Ufferfilge auch vielen Klischees. Er wird nicht als eigene Persönlichkeit gesehen, sondern als der Jude, dem man je nach kruder Welteinstellung - ob von rechts oder links - Eigenschaften von außen einfach so ankleben kann. Und der sich, bitteschön, immer zu äußern hat über die Shoah oder die Politik in Israel, auch wenn er damit gar nichts zu tun hat.

Levi will sich nicht aus Angst verstecken

Nicht zu unterschätzen sei im Übrigen der Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft. Lothar Kuld, der emeritierte Theologieprofessor, der im Anschluss an die Lesung das Gespräch führte, spricht vom „gemütlichen Antisemitismus“. Einer schwer zu fassenden Mischung aus Unbehagen, Scham, Schuld und Stereotypdenken, die einem guten Miteinander im Wege stünden.

Levi Israel Ufferfilge möchte trotz Judenhass weiter seine Kippa in der Öffentlichkeit tragen, selbstbewusst seine Religion zeigen und sich nicht aus Angst verstecken. Wenn sein Buch nur ein paar Leute zum Umdenken animieren könne, dann hätte es sich schon gelohnt, sagte er unter langem Beifall. Initiiert hat die Lesung Peter Hellmig, Kulturamtsleiter von Weingarten mit Unterstützung der Buchhandlung Ravensbuch. Finanziert wurde sie vom Bundesprogramm „Demokratie leben“.