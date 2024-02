Der Gesamtelternbeirat (GEB) der Kindertagesstätten in Weingarten ist gerettet. Er stand das zweite Mal kurz vor der Auflösung, weil zu wenig Eltern zu den Sitzungen gekommen waren, um einen neuen Vorstand wählen zu können. In Zukunft will der GEB einiges anders machen.

Jacqueline Ströh ist neue Vorsitzende

Rund 20 Eltern waren nach dem Hilferuf des GEB zur außerordentlichen Sitzung am 27. Februar gekommen, um den GEB zu retten und einen neuen Vorstand zu wählen. Das sagt Jennifer Pock, die ehemalige Vorsitzende des Gremiums. Sie konnte nicht mehr antreten, weil ihr Kind in die Schule wechselt. Ihr folgt Jacqueline Ströh als Vorsitzende, ihr Stellvertreter wurde Johannes Lang.

„Der GEB möchte in Zukunft mehr Präsenz zeigen. Es wird wieder mehr Werbung und Aufklärung über den GEB in den Kindertageseinrichtungen geben“, sagt Pock. Eines jedoch wissen viele Eltern offenbar nicht mehr: Jede Kindertageseinrichtung ab drei Gruppen muss einen GEB-Delegierten wählen, bei mehr als drei Gruppen, seien es sogar zwei.

GEB-Delegierte wurden vergessen

Sie müssen beim ersten Elternabend zusätzlich zum Elternbeirat gewählt werden. Jennifer Pock: „Das scheint in Vergessenheit geraten zu sein und deswegen fehlt hier der Nachwuchs.“ Denn die Delegierten werden zu speziellen Versammlungen eingeladen, bei denen sie ihre Ideen kundtun können und dann auch wieder einen GEB-Vorstand wählen oder bilden können. Damit soll verhindert werden, dass es jemals wieder zu einer drohenden Auflösung des GEB kommt.