Obwohl noch rund 20.000 Euro fehlen, ist der Kick-Käfig in Weingarten schon fast fertig errichtet. Derweil suchen die Stadt und der Jugendgemeinderat weiterhin nach Spendern und Sponsoren. Das Wetter könnte die noch anstehenden Arbeiten lahmlegen.

Banden und Netze fehlen noch

Wer in diesen Tagen am Skatepark in der Abt-Hyller-Straße in Weingarten vorbeikommt, wird die grauen Zäune und die hellgrüne Fläche schon von weitem sehen. Der vom Jugendgemeinderat langersehnte Kick-Käfig steht.

Aktuell wird noch der Weg vom Skateplatz zum neuen Fußballfeld mit Pflastersteinen ausgelegt. (Foto: Lea Dillmann )

„Mittlerweile ist der Kunstrasen gelegt und gesandet. Derzeit laufen abschließende Pflasterarbeiten im Außenbereich“, teilt die Stadtverwaltung Weingarten mit. „Für kommende Woche ist - vorausgesetzt es gibt gute Witterungsbedingungen - unter anderem der Aufbau der Banden und der Netze geplant.“ Es sei demnach ungewiss, ob noch vor Weihnachten eine „kleine Einweihung“ der neuen Sportfläche stattfinden kann.

Weitere Sponsoren gesucht

Die Stadt trägt 50.000 Euro der Baukosten. Weitere 100.000 haben der Jugendgemeinderat und die Stadtverwaltung an Spenden akquirieren können. Das ursprüngliche Ziel war damit erreicht. Doch als die Stadt Angebote von Firmen einholte, lagen diese über dem Budget. 20.000 Euro müssen der Jugendgemeinderat und die Stadt nun in einer zweiten Spendenrunde zusammenbekommen, um die Rechnungen zu begleichen.

Das 20 mal 13 Meter große Fußballfeld soll nach Fertigstellung für jeden zu jeder Zeit zugänglich sein. Das hatten viele Jugendliche in Weingarten gefordert. Denn die Sportanlagen der Schulen sind aus Sicherheitsgründen immer verschlossen.

Wer spenden möchte, kann das hier tun: VR Bank Ravensburg-Weingarten eG, IBAN: DE85 6506 2577 0800 2380 01, BIC: GENODES1RRV. Informationen teilt die Stadt unter Telefon 0751/405-234 oder [email protected] mit.