Werden Christkindlesmärkte dieses Jahr buchstäblich zur Stillen Nacht? Viele Städte und Gemeinden machen sich derzeit Sorgen wegen der teilweise exorbitanten Erhöhungen der Gema-Gebühren für die Musik, die auf Weihnachtsmärkten gespielt wird. Nicht so Weingarten mit seinem Nikolausmarkt. Und auch Ravensburg dürfte nicht betroffen sein. Das sind die Gründe.

Biberach und Ulm betroffen

Die „Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema)“ erhält von den Organisatoren öffentlicher Veranstaltungen seit jeher eine Liste mit Liedern, die dort gespielt oder auch gesungen wurden. Die Gema sorgt dafür, dass die Urheber dieser Lieder Geld bekommen. Einigen Städten und Gemeinden schlackerten jedoch die Ohren, als sie die Gema-Rechnungen für das vergangene Jahr bekamen.

Es handelte sich um geforderte Beträge, die teilweise zehnmal so hoch waren wie in den Jahren zuvor. In Ulm ist das beispielsweise so. Und auch in Biberach soll die Stadtverwaltung statt bisher 4000 Euro Aufführungsgebühr an die Gema rund 12.000 Euro bezahlen. Ulm wäre mit 15.000 bis 17.000 Euro Kosten dabei.

Dabei habe es gar keine Tariferhöhungen gegeben. Die Gema gibt an, dass sie jetzt einfach konsequenter die Regelungen durchsetzt, die es bereits seit 2011 gebe. Demnach beruft sie sich nicht mehr nur auf den Bühnenbereich, von dem die Musik ausgeht als Berechnungsgrundlage, sondern auf die gesamte Veranstaltungsfläche.

Die habe Weingarten im Gegensatz zu vielen anderen Städten und Gemeinden immer schon angegeben. Stadtsprecherin Sabine Weisel schreibt auf Anfrage: „Die Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH, die für die Organisation der verschiedenen Weihnachts- und Nikolausmärkte in Weingarten zuständig ist, gibt seit jeher die tatsächliche Veranstaltungsfläche für die Abrechnung bei der Gema an“.

Nur 200 Euro mehr in Weingarten

Es habe zwar auch für Weingarten Preiserhöhungen gegeben, die bewege sich aber nur im Zuge der natürlichen Gebührenanpassungen. So musste die Stadt im vergangenen Jahr für den Nikolausmarkt und eine Fläche von 1935 Quadratmetern rund 1200 Euro zahlen, dieses Jahr sind es 1400 Euro.

Die Veranstaltung findet vom 7. bis 10. Dezember statt. Zuvor bietet der eintägige Weihnachtsmarkt in der Unteren Breite seine Waren schon am 1. Dezember an. Und schließlich wird es noch einen Hochschulweihnachtsmarkt am 12. und 13. Dezember in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule auf dem Münsterplatz geben. Er findet das erste Mal seit Corona wieder statt.

Ravensburg hält sich bedeckt

In Ravensburg hat es den Preissprung bei den Gema-Gebühren schon vor einigen Jahren gegeben, sagt Pressesprecher Timo Hartmann auf Anfrage. Der Christkindlesmarkt dauert in Ravensburg dieses Jahr vom 1. bis 23. Dezember. An nicht einmal der Hälfte dieser 23 Tage dürfte aber Musik bei Auftritten gespielt werden.